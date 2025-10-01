Средства, поступавшие на Украину через Агентство США по международному развитию (USAID), направлялись на финансирование террористических операций, закупку запрещенных вооружений и выплаты наемникам. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Деньги, которые направлялись, к примеру, на Украину, ранее совершенно спокойно могли быть использованы на подкуп чиновников, на приобретение наркотиков и накачивание ими толпы на Майдане, для подготовки боевиков, которые были потом использованы для захвата власти и государственного переворота», — заявил дипломат в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что финансирование осуществлялось под видом помощи и противоречит международному праву.
По словам Мирошника, с 2022 года деньги, проходившие через USAID, использовались не только для поддержки протестов, но и для организации государственного переворота. Он отметил, что приход и уход бывшей руководительницы USAID Саманты Пауэр не повлияли на сложившуюся систему. Агентство, по его словам, продолжает работать по тем же схемам. Российский дипломат также добавил, что подобная поддержка противоречит нормам невмешательства во внутренние дела государств. В качестве примера он привел использование выделяемых средств для поддержки криминальных структур и последующего удержания власти на Украине.
В МИД России неоднократно заявляли о вмешательстве западных стран во внутренние дела Украины и использовании различных инструментов для давления на ситуацию в регионе. В ведомстве подчеркивают, что подобные действия США и их партнеров представляют угрозу стабильности и безопасности.
Также ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) под видом экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) позвонили бывшей руководительницы USAID, экс-послу Штатов в ООН Саманте Пауэр. Они обсудили ее деятельность после закрытия возглавляемой организации и затронули тему пособий для Киева, финансирования госорганов и программы децентрализации страны.
