Россияне не приняли проект Титова по возвращению олигархов

16:56 25 февраля 2018 5

В действиях Титова усмотрели попытку усилить личные позиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Челночная дипломатия», которую развернул между Москвой и Лондоном федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, дала первый результат. Вернувшийся в Россию предприниматель из представленного Кремлю списка был арестован прямо в аэропорту. Титова уведомили об этом, когда обвиняемого в невозврате 10 млн рублей ростовчанина Андрея Каковкина везли в отдел полиции, и история разрешилась компромиссом: ждать решения суда тому придется не в СИЗО, а дома — подписав обязательство о явке.

Сам Борис Титов рассматривает это как безусловную победу. «Беженцы из моего списка начали возвращаться. А проблемы их решаться», — написал он в Facebook. Известный адвокат Александр Добровинский считает, что «теперь все будут выжидать, как сложится судьба первого из вернувшихся»: «Титову честь и хвала, что он заступился, и Каковкин ждет суда не в СИЗО, а в семье. Но нужно, чтобы дело получило благополучное разрешение. Следующий этап — заключение какого-то соглашения. Например, о постепенном погашении долга. А может, что еще лучше, чтобы выплаты уже начались. До этого вряд ли кто из фигурантов списка решится вернуться в Россию».

В какой-то степени это подтвердил «URA.RU» и один из фигурантов списка — югорский бизнесмен Константин Дюльгеров. Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере и объявленный в федеральный розыск предприниматель ранее заявлял нашему агентству, что вернется на родину лишь под гарантии, что не будет арестован.

Курирующий в Институте современного развития финансы и экономику Никита Масленников к проекту Титова настроен откровенно скептически. Саму деятельность Бориса Титова в этом направлении он считает бесполезным для страны PR-ходом, к тому же рискованным для поверивших бизнес-омбудсмену опальных предпринимателей.

«Даже если фигуранты списка вернутся, на экономику это никакого „впечатления“ не произведет. Во-первых, потому что слишком малые суммы за ними числятся. Во-вторых, на экономику PR-ходы вообще действуют очень опосредованно, — указывает эксперт. — А с моей точки зрения речь идет именно о пиаре, причем не слишком удачном. В какой-то степени для фигурантов списка Титова, кто бы они ни были, риск даже возрастет. К ним теперь привлечено дополнительное внимание, их будут дополнительно проверять — и неизвестно, чем это закончится».

«Статьи об экономическом мошенничестве у нас вообще крайне „резиновые“. И не факт, что даже при относительно благополучном разрешении нынешних проблем вернувшихся бизнесменов не ожидает переквалификация дела со стороны правоохранителей впоследствии. Не уверен, что заступничество Титова и медийная известность происходящего нивелируют этот риск», — считает Масленников.

«Весь этот сюжет не имеет существенного значения. Мы видим попытку усилить личные позиции уполномоченного по правам предпринимателей, который стремится выступать переговорщиком с бизнес-эмиграцией. И, одновременно, отсутствие у этих предпринимателей действительного стремления вернуться в Россию. Которое нивелирует значимость Титова как посредника», — заявил корреспонденту «URA.RU» политолог, профессор РГГУ Сергей Черняховский.

На его взгляд, Борис Титов живет в мире своих идеалов и «застрял» в XVIII веке, когда честный бизнес и конкуренция становились прорывным фактором в развитии стран. «Но сегодня ставка на это не работает ни в России, ни за рубежом. Подопечные бизнес-омбудсмена не готовят стране никакого прорыва, — говорит Черняховский. — Если они и Россия не нужны друг другу, зачем уговаривать их вернуться? Это бесполезно. Если их деятельность вредит стране, надо стремиться поступать с ним так, как царские власти поступали с эмигрантами-революционерами, а генерал Судоплатов — с белоэмигрантами».

Надо сказать, что это мнение созвучно настроениям многих россиян. «Не знаю, как Каковкин с 10 млн рублей, но бывшие руководители ООО «УК «Квартстрой» Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев (также фигурируют в списке Титова — прим. ред.) у многих нижегородцев украли часть жизни. Очень интересно узнать… почему они не должны отвечать перед законом? Знаю дольщиков «Квартстроя», которые отдали последние деньги этим предприимчивым беженцам, и из-за них живут в гаражах, — оставила комментарий под постом Титова в Facebook Светлана Храмова. — И если за этих дельцов вступился бизнес-омбудсмен — слов нет. «Новинки-Смарт» (недостроенный жилой комплекс в Нижнем Новгороде — прим. ред.) — огромная могила и памятник защитникам Делиса, Власюка, Байгушева и их нижегородским подручным».

Как ранее сообщало «URA.RU», уполномоченный по правам предпринимателей и кандидат в президенты России от Партии Роста Борис Титов заявил, что после переговоров о готовности вернуться в РФ заявил целый ряд попавших в опалу россиян. Среди них бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, экс-гендиректор Подшипникового завода №6 Константин Капчук, основатель холдинга «МАРТА» Георгий Трефилов, бизнесмены Алексей Шматко, Леонид Кураев, Евгений Рыжов, Евгений Петров, Азамат Кильдигушев, Александр Делис, Павел Власюк, Александр Байгушев, Виктор Ламаш, Андрей Каковкин, Константин Дюльгеров, Владимир Зюзин, Василий Дякун. Список этот может быть расширен в ближайшее время.