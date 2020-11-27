Идем на фестиваль для изобретателей и узнаем тайны «Твин Пикс»

Последние выходные осени предлагаем начать с новой подборки рекомендаций URA.RU. Среди них — киберфестиваль Rukami, история творчества Дэвида Линча и прогулка по паркам Москвы, не выходя из дома. Время всех событий указано уральское (+2 часа к Москве).
1. Сказка о средневековой Европе
Утро субботы предлагаем начать с онлайн-аудиоспектакля Дениса Азарова «Сад». В основе постановки — настоящая история о мертвой португальской королеве, ее жизни в Средневековье, интригах, убийствах и страстной любви с Педро I, который после ее смерти заставил весь двор присягать мумии королевы на троне. Начало в 9:00 на платформе Storytel.
2. Прогулки по Москве в режиме карантина
Предлагаем, не выходя из дома и не тратя деньги на полет в Москву, прогуляться по столичным паркам. Цикл онлайн-экскурсий от туристической платформы
3. Квест по вселенной города будущего
28 ноября начнем с главного события года для тех, кто увлекается изобретательством — с Московского международного киберфестиваля Rukami. Гостей ждет масштабный интерактивный киноквест о вселенной города будущего Метаполиса. Зрители могут выбрать аватара-жителя города: киберспортсмена, тренера VR-питомца, астронавта, архитектора живых систем, художника мысле-арта. Принять участие в фестивале сможет любой желающий. В программе мероприятия — 80 офлайн-площадок с мастер-классами по всей стране.
4. Концерт новатора джаз-электроники
Американский музыкальный продюсер и новатор в сфере джаз-фанк-электроники Flying Lotus выступит вместе с резидентами своего лейбла Brainfeeder в онлайн-трансляции. В программе — клавишник Брендон Колман; мастер бит-историй Teebs и создательница космического фанка Salami Rose Joe Louis. Концерт — 28 ноября в 15:00 по Москве.
5. Урок по программированию
День 29 ноября (в 12:00) предлагаем начать с мастер-класса по программированию и компьютерной графике. Лекция подойдет для пользователей с любым уровнем владения ПК, особенно для детей. Для участия потребуется компьютер с веб-камерой и микрофоном, интернет.
6. Анализ творчества Дэвида Линча
Вечером воскресенья можно послушать вебинар об одном из самых неоднозначных режиссеров современности — Дэвиде Линче. Сюрреалистичные фильмы драматурга трудно объяснить, но искусствовед и киновед Олег Грознов постарается объяснить таинственный мир Линча и его стиль, а также ответить на главную загадку — кто же убил Лору Палмер («Твин Пикс»). Вебинар пройдет в 18:00 на платформе Levelone.
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