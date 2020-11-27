Идем на фестиваль для изобретателей и узнаем тайны «Твин Пикс»

Принять участие в киберфестиваля Rukami сможет любой желающий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Последние выходные осени предлагаем начать с новой подборки рекомендаций URA.RU. Среди них — киберфестиваль Rukami, история творчества Дэвида Линча и прогулка по паркам Москвы, не выходя из дома. Время всех событий указано уральское (+2 часа к Москве).

1. Сказка о средневековой Европе

Утро субботы предлагаем начать с онлайн-аудиоспектакля Дениса Азарова «Сад». В основе постановки — настоящая история о мертвой португальской королеве, ее жизни в Средневековье, интригах, убийствах и страстной любви с Педро I, который после ее смерти заставил весь двор присягать мумии королевы на троне. Начало в 9:00 на платформе Storytel.

2. Прогулки по Москве в режиме карантина

В курсе экскурсии по восьми столичным паркам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предлагаем, не выходя из дома и не тратя деньги на полет в Москву, прогуляться по столичным паркам. Цикл онлайн-экскурсий от туристической платформы Russpass проводят москвоведы и научные сотрудники музея Москвы Денис Ромодин, Лариса Скрыпник, Мария Калиш и Мария Никитина. Всего в курс вошли восемь видео про столичные парки — ВДНХ, «Зарядье», Парк Горького, «Сокольники», Парк Победы и сад имени Баумана.

3. Квест по вселенной города будущего

28 ноября начнем с главного события года для тех, кто увлекается изобретательством — с Московского международного киберфестиваля Rukami. Гостей ждет масштабный интерактивный киноквест о вселенной города будущего Метаполиса. Зрители могут выбрать аватара-жителя города: киберспортсмена, тренера VR-питомца, астронавта, архитектора живых систем, художника мысле-арта. Принять участие в фестивале сможет любой желающий. В программе мероприятия — 80 офлайн-площадок с мастер-классами по всей стране.

4. Концерт новатора джаз-электроники

Лекция подойдет для пользователей с любым уровнем владения ПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский музыкальный продюсер и новатор в сфере джаз-фанк-электроники Flying Lotus выступит вместе с резидентами своего лейбла Brainfeeder в онлайн-трансляции. В программе — клавишник Брендон Колман; мастер бит-историй Teebs и создательница космического фанка Salami Rose Joe Louis. Концерт — 28 ноября в 15:00 по Москве.

5. Урок по программированию

День 29 ноября (в 12:00) предлагаем начать с мастер-класса по программированию и компьютерной графике. Лекция подойдет для пользователей с любым уровнем владения ПК, особенно для детей. Для участия потребуется компьютер с веб-камерой и микрофоном, интернет.

6. Анализ творчества Дэвида Линча

Вечером воскресенья можно послушать вебинар об одном из самых неоднозначных режиссеров современности — Дэвиде Линче. Сюрреалистичные фильмы драматурга трудно объяснить, но искусствовед и киновед Олег Грознов постарается объяснить таинственный мир Линча и его стиль, а также ответить на главную загадку — кто же убил Лору Палмер («Твин Пикс»). Вебинар пройдет в 18:00 на платформе Levelone.