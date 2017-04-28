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28 апреля 2017
09:15  28 апреля 2017 4

Юрий Лоза попал в черный список Украины

Юрий Лоза, лоза юрий
Певец (слева) огорчил украинцевФото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Известные исполнители российской эстрады Юрий Лоза и Диана Гурцкая попали в черный список скандального украинского сайта «Миротворец».

Причиной стало «оправдание российской агрессии и нарушение порядка пересечения государственной границы Украины» деятелями культуры, передает телеканал 360.

Ранее въезд в страну запретили певице Лолите Милявской, которую пограничники сняли с поезда по пути из России на Украину.

Лев Истомин
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