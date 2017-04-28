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28 апреля 2017
19:28  28 апреля 2017 1

Активистка «Яблока» ослепла после того, как ей в лицо плеснули химраствором

Скорая помощь, мигалка, скорая помощь
Наталью Федорову госпитализировали с ожогом глазФото: depositphotos.com

Активистка «Яблока» Наталья Федорова госпитализирована с ожогами лица и глаз в результате нападения неизвестного. Об этом сообщил глава московского отделения партии Сергей Митрохин.

«Наталья Федорова выходила из своего дома, в этот момент к ней подбежал человек, которого она не видела, брызнул в лицо химическим раствором и скрылся. Она сейчас находится в Первой городской больнице с ожогами лица и глаз, зрение почти пропало», — цитирует Митрохина агентство «Интерфакс».

В «Яблоке» пояснили, что Федорова долгое время боролась против расширения магазина, предусматривающее снос жилого дома, в котором она проживает. Ранее неизвестные стреляли по ее окнам и подкладывали гроб под двери квартиры.

Партийное руководство намерено обратиться в Главк МВД с просьбой о контроле расследования.

Сергей Макеев
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