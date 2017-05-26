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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
08:54  26 мая 2017 0

К теракту в Манчестере смертник начал готовиться за год до взрыва

Радиотехнические системы. Челябинск, болт, крепеж, винт
Гвозди и болты террорист покупал в небольших количествах в разных магазинахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Террорист-смертник Салман Абеди готовился к атаке на «Манчестер-Арену» в течение года. Тогда он открыл специальный счет, с которого снимал деньги на покупку поражающих элементов.

12 месяцев назад в одном из банков Манчестера Салман Абеди открыл счет, деньги с него он снимал на покупку гвоздей и винтов, которые позднее были использованы во взрывном устройстве, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на британское издание Times.

Соблюдая меры предосторожности, террорист совершал покупки в разных магазинах и даже в разных частях города. В частности, он пару раз выезжал в магазины B& Q и Screwfix в пригородах Манчестера и покупал там материалы.

Как добавляет информагентство Nation News, за неделю до трагедии Абеди приехал из Ливии и арендовал квартиру на одной из центральных улиц города. Там он и собрал бомбу, которую и взорвал 22 мая на стадионе в Манчестере.

Специалисты определили, что между терактами в Манчестере, Париже и Брюсселе есть связь — один и тот же тип взрывного устройства, который использует ячейка террористов под руководством запрещенный в России организации «Исламское государство», напоминает телеканал 360.

В результате теракта погибли 22 человека, пострадали больше 100. Ответственность взяли на себя боевики запрещенной в РФ ИГИЛ.

Нина Калинина
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