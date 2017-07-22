Король российской эстрады Филипп Киркоров отказался извиняться перед жителями Ялты, которые возмутились количеством машин, приехавших с исполнителем в рамках масштабного тура «Я». Об этом сообщил пресс-секретарь артиста Антон Коробков-Землянский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Он не будет извиняться и комментариев по этой теме давать не будет», — сказал руководитель пресс-службы.
А между тем на набережной, где разместились многотонные фуры певца, накануне закончились дорожно-ремонтные работы. Депутаты горсовета и местные жители возмущаются, ведь певец уедет, а поломанная плитка останется.
«Какое огромное свинство! Хотя и это не предел. Мог бы вообще перегородить набережную», — заявляет местная жительница.
Выступление артиста прошло в концертном зале «Юбилейный», на парковке которого могли разместиться все машины, однако туда поставили только два микроавтобуса.