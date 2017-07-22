{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 июля 2017
Главные новости Москвы
23:06  22 июля 2017 0

Фил не будет извиняться за грузовики. Киркоров перегородил набережную в Ялте

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, киркоров филипп
Для шоу Киркорова нужно много оборудованияФото: depositphotos.com © URA.RU

Король российской эстрады Филипп Киркоров отказался извиняться перед жителями Ялты, которые возмутились количеством машин, приехавших с исполнителем в рамках масштабного тура «Я». Об этом сообщил пресс-секретарь артиста Антон Коробков-Землянский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Он не будет извиняться и комментариев по этой теме давать не будет», — сказал руководитель пресс-службы.

А между тем на набережной, где разместились многотонные фуры певца, накануне закончились дорожно-ремонтные работы. Депутаты горсовета и местные жители возмущаются, ведь певец уедет, а поломанная плитка останется.

«Какое огромное свинство! Хотя и это не предел. Мог бы вообще перегородить набережную», — заявляет местная жительница.

Выступление артиста прошло в концертном зале «Юбилейный», на парковке которого могли разместиться все машины, однако туда поставили только два микроавтобуса.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров