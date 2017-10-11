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11 октября 2017
15:41  11 октября 2017 0

Уральский астроном рассказал, почему Солнце не сможет сжечь Землю

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, космос, солнце, планета земля, астрономия, планеты
Неназванные ученые пугают землян скорым концом светаФото: depositphotos.com © URA.RU

Уральский астроном поставил под сомнение информацию, опубликованную в ряде СМИ, о том, что через 30 лет Солнце сожжет энергосистему Земли.

О цикличности солнечной активности рассказало издание ToDay News Ufa, не называя источник. Сообщалось, что вспышки на Солнце якобы каждый раз накладываются друг на друга, что может привести к катастрофическим последствиям.

По данным портала, во время приближения крупных космических тел магнитные поля нашей звезды усиливаются и Земля же, оказываясь посередине, получает убойную дозу радиации. Ученые считают, что с 2039 года начнется сближение Солнца с Нептуном. Продлится оно до 2055 года. С 2043 начнется сближение с Ураном. В этот период Солнце пошлет мощную волну радиации в сторону своих дальних планет. И каждый раз Земля, пролетая через эту зону, будет подвергаться сильному облучению, способному сжечь энергосистему Земли, построенную людьми.

«URA.RU» обратилось за комментарием к екатеринбургскому астроному, и уральский эксперт опроверг эту теорию. «Однозначного ответа никто не даст. Но многолетние результаты наблюдений говорят о том, что в ближайшие десятки тысяч лет Земле опасаться нечего», — пояснил «URA.RU» астроном Владилен Санакоев.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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