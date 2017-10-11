Уральский астроном рассказал, почему Солнце не сможет сжечь Землю

15:41 11 октября 2017 0

Неназванные ученые пугают землян скорым концом света Фото: depositphotos.com © URA.RU

Уральский астроном поставил под сомнение информацию, опубликованную в ряде СМИ, о том, что через 30 лет Солнце сожжет энергосистему Земли.

О цикличности солнечной активности рассказало издание ToDay News Ufa, не называя источник. Сообщалось, что вспышки на Солнце якобы каждый раз накладываются друг на друга, что может привести к катастрофическим последствиям.

По данным портала, во время приближения крупных космических тел магнитные поля нашей звезды усиливаются и Земля же, оказываясь посередине, получает убойную дозу радиации. Ученые считают, что с 2039 года начнется сближение Солнца с Нептуном. Продлится оно до 2055 года. С 2043 начнется сближение с Ураном. В этот период Солнце пошлет мощную волну радиации в сторону своих дальних планет. И каждый раз Земля, пролетая через эту зону, будет подвергаться сильному облучению, способному сжечь энергосистему Земли, построенную людьми.

«URA.RU» обратилось за комментарием к екатеринбургскому астроному, и уральский эксперт опроверг эту теорию. «Однозначного ответа никто не даст. Но многолетние результаты наблюдений говорят о том, что в ближайшие десятки тысяч лет Земле опасаться нечего», — пояснил «URA.RU» астроном Владилен Санакоев.