В Петербурге суд вынес приговор поджигателю покрышек

Дзержинский суд Петербурга дал девять лет колонии строгого режима Михаилу Медведеву, обвиняемому в серьезных преступлениях, включая покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества через поджог. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Медведев вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в ИК строгого режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Мужчина был привлечен для совершения преступлений за вознаграждение на сумму 2000 долларов США.
Вместе с соучастником Жилиным, Медведев подготовил и попытался осуществить поджог жилых помещений при помощи автомобильных покрышек, что было предотвращено благодаря оперативному вмешательству пожарной службы. В результате преступных действий Медведева и его соучастника был нанесен значительный ущерб имуществу, а также причинен моральный вред жителям здания.
Потерпевшие оценили материальный ущерб на сумму более 380 тысяч рублей. Суд, учитывая тяжесть совершенных преступлений и отказ Медведева признать свою вину, назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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