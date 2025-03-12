12 марта 2025

В Петербурге суд вынес приговор поджигателю покрышек

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев попытался осуществить поджог жилых помещений при помощи автомобильных покрышек
Медведев попытался осуществить поджог жилых помещений при помощи автомобильных покрышек Фото:

Дзержинский суд Петербурга дал девять лет колонии строгого режима Михаилу Медведеву, обвиняемому в серьезных преступлениях, включая покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества через поджог. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Медведев вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в ИК строгого режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Мужчина был привлечен для совершения преступлений за вознаграждение на сумму 2000 долларов США.

Вместе с соучастником Жилиным, Медведев подготовил и попытался осуществить поджог жилых помещений при помощи автомобильных покрышек, что было предотвращено благодаря оперативному вмешательству пожарной службы. В результате преступных действий Медведева и его соучастника был нанесен значительный ущерб имуществу, а также причинен моральный вред жителям здания.

Потерпевшие оценили материальный ущерб на сумму более 380 тысяч рублей. Суд, учитывая тяжесть совершенных преступлений и отказ Медведева признать свою вину, назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Дзержинский суд Петербурга дал девять лет колонии строгого режима Михаилу Медведеву, обвиняемому в серьезных преступлениях, включая покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества через поджог. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Медведев вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в ИК строгого режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Мужчина был привлечен для совершения преступлений за вознаграждение на сумму 2000 долларов США. Вместе с соучастником Жилиным, Медведев подготовил и попытался осуществить поджог жилых помещений при помощи автомобильных покрышек, что было предотвращено благодаря оперативному вмешательству пожарной службы. В результате преступных действий Медведева и его соучастника был нанесен значительный ущерб имуществу, а также причинен моральный вред жителям здания. Потерпевшие оценили материальный ущерб на сумму более 380 тысяч рублей. Суд, учитывая тяжесть совершенных преступлений и отказ Медведева признать свою вину, назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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