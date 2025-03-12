В Ленобласти пьяная пара спустила бойцовскую собаку на полицейских

В Лужском районе Ленобласти пьяная пара напала на сотрудников полиции, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые применили физическую силу и спустили бойцовскую собаку на полицейских. Об том сообщило СУ СК России по Ленобласти.
«26-летняя подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар рукой в область лица полицейскому, после чего, удерживая на поводке собаку бойцовской породы, произнесла команду атаковать», — пишет СУ СК России по Ленобласти. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Инцидент произошел в ночь на 12 марта. Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, атаковали сотрудников полиции во время выполнения последними своих служебных обязанностей. Женщина использовала в атаке собаку бойцовской породы и нанесла удар ножом одному из полицейских. Ее соучастник применил металлическую монтировку как оружие против другого сотрудника полиции.
На данный момент подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела. Проводятся необходимые судебные экспертизы.
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