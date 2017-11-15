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15 ноября 2017
16:06  15 ноября 2017 0

Россияне достойны «лабуды и туфты». К мнению Дюжева присоединился его коллега по «Бригаде»

Бокс в Екатеринбург-ЭКСПО. Поветкин vs Дюопа, дюжев дмитрий
Слова актера вызвали резкую критикуФото: Антон Басанаев © URA.RU

Актер Павел Майков, который вместе с Дмитрием Дюжевым исполнил одну из главных ролей в сериале «Бригада», поддержал мнение коллеги о том, что россияне достойны «лабуды и туфты».

«Каждый человек заслуживает того, чего он заслуживает. Потому что, если бы люди не хотели смотреть тот кошмар, который идет по телевидению, они бы его не смотрели», — заявил Майков, слова которого приводит телеканал «Рен-ТВ». Также российский актер выразил недовольство состоянием отечественного кинематографа в настоящее время.

Ранее Дюжев, обидевшись на то, что пассажиры не пропустили его без очереди в бизнес-класс в аэропорту, заявил, что российский зритель заслуживает бездарных сериалов, «туфты и лабуды». Об этом, как сообщает «Русская планета», он высказался в эфире латвийского ТВ.

Критики не согласились со словами актера, указав на то, что он сам снимается в сериалах, о качестве которых столь уничижительно рассуждает.

Лев Истомин
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