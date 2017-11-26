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26 ноября 2017
12:39  26 ноября 2017 2

«Слов нет, молодцы»: Розенбаум в восторге от зоопарка на Урале. ФОТО

Артисту провели персональную экскурсиюФото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Александр Розенбаум захотел поучаствовать в программе опеки над животными Екатеринбургского зоопарка. Такое желание возникло у певца после персональной экскурсии, которую ему провели 22 ноября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе зоопарка.

«Александр Яковлевич остался доволен посещением зоопарка, оставил запись в книге отзывов: „Слов нет молодцы“», — также добавили представители зоопарка.

Конкретное животное, над которым может взять шефство артист, пока неизвестно. Ежемесячная цена такой благотворительности относительно невысока — от 1 тыс. для небольшого животного, вроде речного ската — и до 17-20 тыс. рублей, если речь идет о тигре или льве, дополняет «Областная газета». Эти пожертвования позволяют улучшить кормежку животных и, при необходимости, обеспечить более качественную ветеринарную помощь. В благодарность жертвователь получает различные приятные возможности: именную табличку на клетке с животным, право дать имя появившемуся детенышу и тому подобное.

Аналогичная программа существует и в столице соседнего региона. Здесь животных берут на содержание предприниматели, хоккеисты клуба «Трактор» и даже политические партии.

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Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Алексей Шумов
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