Александр Розенбаум захотел поучаствовать в программе опеки над животными Екатеринбургского зоопарка. Такое желание возникло у певца после персональной экскурсии, которую ему провели 22 ноября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе зоопарка.
«Александр Яковлевич остался доволен посещением зоопарка, оставил запись в книге отзывов: „Слов нет молодцы“», — также добавили представители зоопарка.
Конкретное животное, над которым может взять шефство артист, пока неизвестно. Ежемесячная цена такой благотворительности относительно невысока — от 1 тыс. для небольшого животного, вроде речного ската — и до 17-20 тыс. рублей, если речь идет о тигре или льве, дополняет «Областная газета». Эти пожертвования позволяют улучшить кормежку животных и, при необходимости, обеспечить более качественную ветеринарную помощь. В благодарность жертвователь получает различные приятные возможности: именную табличку на клетке с животным, право дать имя появившемуся детенышу и тому подобное.
Аналогичная программа существует и в столице соседнего региона. Здесь животных берут на содержание предприниматели, хоккеисты клуба «Трактор» и даже политические партии.