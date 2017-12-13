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13 декабря 2017
11:01  13 декабря 2017 1

Двое уральцев вошли в число богатейших ИП страны благодаря миллиардным госконтрактам. СКРИН

Презентация новых денежных банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Екатеринбург, 200 рублей, деньги, рубли, новые купюры
Деньги бизнесменам приносит продовольственный бизнес и торговля лекарствамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В России опубликовали рейтинг крупнейших индивидуальных предпринимателей (ИП), которые зарабатывают на госконтрактах. Суммы договоров исчисляются миллиардами рублей. В первой тройке оказались двое уральских бизнесменов.

Первое место в ТОП-15 занял 38-летний москвич Алексей Шарков. За 2017 год он получил 16 госконтрактов на общую сумму 2,42 млрд рублей. ИП Шаркова занимается поставками резинотехнических изделий и металлопроката, а все договоры заключает с дочерним предприятием РЖД — АО «РЖДстрой».

Вторая строчка досталась жительнице Челябинской области Екатерине Фраас. Она поставляет продукты питания для детских садов, школ и исправительных колоний Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан. За последние пять лет Фраас сумела заработать на продовольственном бизнесе 2,13 млрд рублей. «URA.RU» писало о том, что в 2014 году Фраас стала участницей скандала, который инициировали региональные власти. В результате проверки было выявлено, что фирма «Акцепт» и ИП «Фраас Екатерина Викторовна» завышают цены на молоко, хлеб, картофель и мясо, а качество товаров не соответствует техническим регламентам. Тогда конкурентов Фраас, супругов Анатолия Павлова и Елену Каллы, обвинили в мошенничестве на сумму в 1,2 млрд рублей при организации школьного питания.

Следом за Екатериной Фраас идет челябинец Александр Утемов. Его ИП занимается поставками лекарств в областные аптеки. За последние три года бизнесмен заключил контракты с сетями государственных аптек Челябинской и Курганской областей на сумму 1,8 млрд рублей. В беседе с журналистами Утемов заявил, что не считает свой бизнес крупным. «Это не золотая жила. Контракты долгие, на пять-семь лет, сумма оборота размывается и в расчете за год уже не является такой большой. К тому же оборот и то, что остается в итоге на руках, — две разные вещи. У меня рентабельность бизнеса 3%, о каких миллиардах речь?» — сказал он.

Из оставшейся дюжины бизнесменов из топ-15 шесть занимаются поставками продуктов питания. Хороший доход индивидуальным предпринимателям также приносит торговля золотом, недвижимость, поставка медицинских перчаток и транспортные услуги.

Исследование охватило период с 1 января 2013 года по 1 ноября текущего года. Отслеживать госконтракты журналисты издания стали потому, что это единственная возможность понять, сколько зарабатывают индивидуальные предприниматели (они не отправляют отчетность в Росстат), которых традиционно считают представителями малого бизнеса.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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