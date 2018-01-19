18:47 19 января 2018 10

Борис Титов выступает за повышение НДФЛ до 25% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты Борис Титов предложил увеличить НДФЛ до 25%. Одновременно он высказался о необходимости снижения страховых взносов для бизнеса до 15%.

Титов, на встрече с представителями бизнеса Ульяновской области, озвучил предложение повысить НДФЛ с 13% до 25% при зарплате от 1 млн рублей. По его мнению, прогрессивная шкала НДФЛ необходима для обеспечения выплат нынешним пенсионерам.

«Те, кто получает высокие зарплаты, должны платить больше. Мы предлагаем ту часть зарплат, которая превышает уровень в 1 млн рублей в месяц, облагать по ставке 25% — и целевым назначением пускать эти средства на оплату пенсий гражданам, родившимся до 1967 года», — цитирует Титова RNS.

Бизнес-омбудсмен предложил вернуться к отмененному ранее ЕСН, но при этом суммарный уровень взносов снизить до 15%. По его мнению, сравнивать уровень налоговой нагрузки на бизнес в России и других странах можно будет только тогда, когда реальный уровень нагрузки на фонд оплаты труда будет составлять 13% НДФЛ и 15% ЕСН.

Напомним, что ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России и глава кабинета министров знают об инициативе поднять НДФЛ с 13 до 15 процентов. Этот шаг рассматривается как одна из возможностей обеспечить траты на социальную поддержку, медицину и образование.