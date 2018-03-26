21:00 26 марта 2018 0

Редакция «URA.RU» соболезнует родственникам погибших «ВКонтакте», фото со страницы «Инцидент Кемерово»

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Безусловно, главная тема дня — трагедия в Кемерово, где вчера и сегодня горел ТЦ «Зимняя Вишня». Эта страшная трагедия, в которой погибло минимум 64 человека, в том числе дети, шокировала россиян. Редакция «URA.RU» соболезнует родственникам погибших.

Несмотря на то, что пожар тушат уже вторые сутки, мало что известно о точном количестве погибших и причинах пожара. Однако новости с места событий поступают регулярно.

Ближе к вечеру официальный представитель СК РФ сообщила, что охранник кемеровского ТРЦ выключил систему оповещения после сигнала о пожаре.

В свою очередь Генпрокуратура РФ поручила проверить все торговые комплексы с развлекательными центрами в стране. По мнению экспертов, шаг уместный — трагедия в Кемерово вполне может повториться в любом ТЦ России.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев повел себя неожиданно: он не приехал к месту ЧП сразу, а прибыл только утром, тем самым растеряв признание общества в один миг и фактически совершив «политическое самоубийство». Все предрекают ему отставку. Надо постараться, чтобы этого избежать.

К другим важным темам. Западные страны массово высылают российских дипломатов. Откуда-то уедет один сотрудник дипмиссии, а откуда-то сразу 60. Все из-за «дела Скрипаля».

В возрасте 62 лет умер Сергей Мавроди, основатель крупнейшей финансовой пирамиды «МММ», из-за которой в 90-е много россиян буквально обнищали. Его обнаружили на автобусной остановке и случайный прохожий вызвал скорую.

В Министерстве труда «забыли» про повышение пенсионного возраста. Глава ведомства Максим Топилин не упомянул о волнующем россиян вопросе ни при общении с коллегами, ни на пресс-конференции.

Молодую екатеринбургскую учительницу обвинили в занятии проституцией. После этого девушка сама уволилась из школы, но утверждает, что ее оклеветали. Директор учебного заведения ей верит, а обвинитель стоит на своем.