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11 апреля 2018
17:39  11 апреля 2018 0

Участница телешоу оторвала себе нос в прямом эфире. ВИДЕО

Джейн Хардман лишилась носа из-за тяжелого заболеванияФото: скриншот передачи

Жительница Великобритании Джейн Хардман шокировала телезрителей утреннего шоу This Time Next Year, продемонстрировав им, что у нее нет носа. В прямом эфире она отстегнула протез и надела его обратно.

Женщина рассказала, что лишилась носа в результате тяжелого аутоимунного заболевания, пишет «Федеральное агентство новостей». Речь идет о гранулематозе Вегенера, при котором страдают стенки мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани тела отмирают. В случае с Хардман это заболевание сначала проявляло себя как непроходящий насморк.

Англичанка рассказала, что врачи сделали для нее косметический протез на магнитах, отмечает агентство Nation News. Для его использования ей вживили крепежи в кости лицевого черепа.

Дарья Корчак
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