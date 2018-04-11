Жительница Великобритании Джейн Хардман шокировала телезрителей утреннего шоу This Time Next Year, продемонстрировав им, что у нее нет носа. В прямом эфире она отстегнула протез и надела его обратно.
Женщина рассказала, что лишилась носа в результате тяжелого аутоимунного заболевания, пишет «Федеральное агентство новостей». Речь идет о гранулематозе Вегенера, при котором страдают стенки мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани тела отмирают. В случае с Хардман это заболевание сначала проявляло себя как непроходящий насморк.
Англичанка рассказала, что врачи сделали для нее косметический протез на магнитах, отмечает агентство Nation News. Для его использования ей вживили крепежи в кости лицевого черепа.