Франция объяснила, почему Путина не позвали на юбилей открытия Западного фронта Второй мировой войны

Во Франции объяснили, почему глава РФ Владимир Путин не приглашен на 75-ю годовщину операции «Оверлорд», которая открыла Западный фронт во Второй мировой войне.
«[Церемония] пройдет под председательством французского премьер-министра [Эдуара Филиппа], а не на уровне глав государств», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Торжества в этом году пройдут 5 и 6 июня. Известно, что на юбилей в британский Портсмут приедет глава Франции Эммануэль Макрон. Он вместе с английским премьер-министром Терезой Мэй 6 июня будет в Нормандии (историческая область на северо-западе Франции), куда также отправится президент США Дональд Трамп.
В июне 2014 года празднование юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции дало старт созданию «нормандского формата» — рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине. В состав совета вошли главы и министры Германии, России, Франции и Украины, напоминает «Утро.ру».