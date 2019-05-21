21 мая 2019

Франция объяснила, почему Путина не позвали на юбилей открытия Западного фронта Второй мировой войны

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 19:35
Размер текста
-
17
+
Путин. Ретач, путин владимир
Президент Владимир Путин якобы не приглашен из-за своего высокого статусаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Во Франции объяснили, почему глава РФ Владимир Путин не приглашен на 75-ю годовщину операции «Оверлорд», которая открыла Западный фронт во Второй мировой войне.

«[Церемония] пройдет под председательством французского премьер-министра [Эдуара Филиппа], а не на уровне глав государств», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Торжества в этом году пройдут 5 и 6 июня. Известно, что на юбилей в британский Портсмут приедет глава Франции Эммануэль Макрон. Он вместе с английским премьер-министром Терезой Мэй 6 июня будет в Нормандии (историческая область на северо-западе Франции), куда также отправится президент США Дональд Трамп.

В июне 2014 года празднование юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции дало старт созданию «нормандского формата» — рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине. В состав совета вошли главы и министры Германии, России, Франции и Украины, напоминает «Утро.ру».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...