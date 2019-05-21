21 мая 2019

Дождь из личинок прошел в Подмосковье

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 22:51
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Жители Подмосковья заявили, что на них падают личинкиФото: pixabay

В подмосковной Балашихе на жильцов последнего этажа падают личинки. Собственники квартир заявили, что на чердаке умерли птицы, после чего через щели в дом начали проникать насекомые.

«Через щели потолочных плит они пробрались в отверстия от ламп, через которые сыплются. А в квартире живет двухлетний ребёнок, который сует все в рот», — приводит слова собственницы Алины сайт «Подмосковье сегодня».

Издание сообщает, что в подобных случаях следует обращаться в управляющую компанию, отвечающую за дом. Если УК бездействует, нужно написать жалобу в областную Госжилинспекцию

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