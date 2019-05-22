Чиновники Вологды в мае поехали искать сугроб, на который жаловались горожане

По данным мэрии, «снежных валов и песка не обнаружено» Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Чиновники из администрации Вологды в мае выезжали на место, чтобы проверить сугроб, на который житель города жаловался в марте. Александр Чаузов сообщил, что коммунальщики не очистили заваленную снегом автобусную остановку на улице Северной.

В мэрии проигнорировали обращение мужчины и не ответили ему в течение положенных по закону 30 дней. После этого горожанин обратился в прокуратуру, но также не дождался ответа, сообщает «Ридус».

20 мая, ответ из администрации на имя Чаузова все же пришел. «Специалистом… 16 мая был осуществлен выезд на остановку. На момент проверки территория остановки и заездной карман находились в удовлетворительном состоянии. Снежных валов и песка не обнаружено», — говорится в письме департамента городского хозяйства Вологды.

В феврале «URA.RU» писало, что в одном из районов Челябинска на уборку снега вышли инвалиды. Они решили помочь товарищу, который не мог выбраться из дома из-за снежных куч во дворе. Комментируя эту историю, коммунальщики заявили тогда, что двор, о котором шла речь, убирался своевременно.