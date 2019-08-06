В России оценили эффект от запрета на импортные продукты

Россия на треть сократила ввоз продуктов Фото: depositphotos.com

За пять лет с введения запрета на импорт продуктов Россия на треть сократила ввоз продовольствия. Об этом говорится в отчете Минсельхоза РФ.

Ведомство посчитало, к чему привел запрет на некоторые виды импортных продуктов, введенный в августе 2014 года. «За последние пять лет наша страна снизила импорт продовольствия на 31,2%», — говорится в сообщении Минсельхоза. По данным министерства, в 2013 году объем импорта продуктов составлял 43,3 миллиарда долларов, а сейчас этот показатель равен 29,8 миллиарда долларов, уточняет RNS .

По подсчетам торговой сети «Магнит», доля иностранных товаров в магазинах компании стала ниже и сейчас составляет всего 7%. Например, доля импортного сыра сократилась почти вдвое — с 37% в 2013 году до 16% в 2019 году.

В Минсельхозе добавили, что за последние годы в стране выросло производство мяса домашних животных. Так, производство свинины с 2013 года выросло на 60%, а птицы — в 1,7 раза.

Продовольственное эмбарго было введено в России в 2014 году. Под запрет попали «отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» из стран, которые проголосовали за введение антироссийских санкций. В частности, к ним относятся США, страны Евросоюза, Украина и другие.