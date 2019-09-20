Бастрыкин поручил проверить турецкий отель, где детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрикин взял на контроль проведение проверки, организованной сотрудниками СКР по Свердловской области. Скандал разгорелся после того, как двое детей из Екатеринбурга получили ожоги во время фаер-шоу, которое устраивали в отеле в турецком поселке Кестель.
«Председатель СК России поручил тщательно разобраться в обстоятельствах получения травм детьми на территории Турецкой Республики», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что мальчиков 3 и 10 лет, отдыхавших с родителями в Турции, облили горячим маслом в отеле. Дети получили травмы во время ужина — повар заведения демонстрировал трюки с огнем без соблюдения должных мер безопасности. В результате их госпитализировали в местную больницу с ожогами второй и третьей тяжести, передает RT. Затем детей отправляют домой, сообщает «