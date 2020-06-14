Катер с россиянами перевернулся у берегов Камчатки

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Пассажиров ищут сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, на месте происшествия также работает следственная группа, передает телеканал 360 . Как пишет RT , уже возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения морского транспорта. Катер буксируют в Петропавловск-Камчатский.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня. «Катер с четырьмя людьми на борту осуществлял доставку груза», — уточняют в региональном главке МЧС. Через некоторое время примерно в 40 км от берега судно обнаружили пустым.

В Авачинской бухте перевернулся катер. Все находившиеся на борту пропали без вести, сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

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