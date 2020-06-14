13 июня 2020

Катер с россиянами перевернулся у берегов Камчатки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды с квадрокоптера. Екатеринбург, катер, вейкбординг, водные виды спорта, озеро, река, природа
На месте происшествия работают сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

В Авачинской бухте перевернулся катер. Все находившиеся на борту пропали без вести, сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня. «Катер с четырьмя людьми на борту осуществлял доставку груза», — уточняют в региональном главке МЧС. Через некоторое время примерно в 40 км от берега судно обнаружили пустым.

Пассажиров ищут сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, на месте происшествия также работает следственная группа, передает телеканал 360. Как пишет RT, уже возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности движения морского транспорта. Катер буксируют в Петропавловск-Камчатский.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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