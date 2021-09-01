Закрытое СМИ Ходорковского объявило о перезапуске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Издания Михаила Ходорковского закрылись в августе Фото:

Закрывшееся издания «Открытые медиа» российского предпринимателя, общественного и политического деятеля Михаила Ходорковского объявили о перезапуске. Медиа планируют выпускать политические новости.

«Дорогие друзья, этот канал не „захватили“ силовики и ФСБшники. Здесь вас будут ждать политические новости, разборы аналитиков и эксклюзивные расследования. Скоро запустимся», — указано в telegram-канале «Открытых медиа» «Можем объяснить».

Ранее Роскомнадзор (РКН) заблокировал «Открытые медиа» и «МБХ Медиа». Решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ. Источник URA.RU, близкий к РКН сообщил, что причиной стали призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. После чего издания объявили о закрытии, пишет RT. Проекты закрылись до официального ответа РКН из-за рисков для сотрудников, передает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...