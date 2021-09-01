Закрытое СМИ Ходорковского объявило о перезапуске

Издания Михаила Ходорковского закрылись в августе Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Закрывшееся издания «Открытые медиа» российского предпринимателя, общественного и политического деятеля Михаила Ходорковского объявили о перезапуске. Медиа планируют выпускать политические новости.

«Дорогие друзья, этот канал не „захватили“ силовики и ФСБшники. Здесь вас будут ждать политические новости, разборы аналитиков и эксклюзивные расследования. Скоро запустимся», — указано в telegram-канале «Открытых медиа» «Можем объяснить».

Ранее Роскомнадзор (РКН) заблокировал «Открытые медиа» и «МБХ Медиа». Решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ. Источник URA.RU, близкий к РКН сообщил, что причиной стали призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. После чего издания объявили о закрытии, пишет RT. Проекты закрылись до официального ответа РКН из-за рисков для сотрудников, передает «Национальная служба новостей».