Экс-сенатор рассказал, от чего отговаривал Шойгу в нулевые

Франц Клинцевич рассказал, как содавалась «Единая Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член высшего совета партии, экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич пытался отговорить Сергея Шойгу, который сейчас является министром обороны РФ, объединять партии для создания «Единой России». Об этом он признался в беседе с корреспондентом URA.RU.

«„Единая Россия“ начинала с „Единства“. И, конечно, я вместе с Шойгу, Гуровым, Грызловым стоял у истоков создания „Единства“. Потом „Единство“ и „Отечество — Вся Россия“ создали „Единую Россию“. Когда был межрегиональный блок „Медведь“ (расшифровывается, как межрегиональное движение „Единство“ — прим. ред.). Я сказал: „Ребята, наша задача — 25%. И мы наберем“. Я не сомневался. А очень большие начальники мне говорили: „Ты куда полез, ты что задумал“. Другие говорили: „Вы хотя бы 10% наберите“. Была крайне сложная ситуация, но, объединив усилия, мы набрали 24,98%», — рассказал Франц Клинцевич.

По словам экс-сенатора, он не до конца понимал смысл объединения «Единства» с блоком «Отечество — Вся Россия» и даже пытался отговорить от этого Сергея Шойгу. «„Единство“ было в абсолютном меньшинстве. То, что она потом объединилась с „Отечество — Вся Россия“, которой противостояла в этой предвыборной компании, я не очень понимал. Я, как заместитель Шойгу, был немного против. Даже пытался отговаривать. У меня тогда не хватало политического мировоззрения, дальновидности. Я был слишком неопытный в этом плане. Кроме десантных амбиций, напористого подхода, за этим не стоял никакой опыт», — пояснил Клинцевич.

По его словам, успех «Единой России» — это большая заслуга Шойгу и его уверенности в президенте России Владимире Путине. «Тогда, 20 лет назад, Путин создал свой политический инструмент, который начал развиваться. По разному развивались события, но с каждым выборным циклом, „Единая Россия“ всегда набирала голоса», — подчеркнул член высшего совета партии.

«Единая Россия» была создана 1 декабря 2001 года в результате слияния движения «Единство», избирательных блоков «Отечество — Вся Россия» и «Наш дом — Россия». Сопредседателями высшего совета партии были избраны Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев.