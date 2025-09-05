Володин: в каждой школе должен быть учитель из числа участников СВО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участники специальной военной операции должны преподавать в каждой российской школе. По его словам, главное в этом вопросе — это польза для учеников.
«Все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, они героические и патриотические. Самое главное, чтобы их качества были востребованы при обучении детей. Для детей это важно», — сказал Володин во время визита в Кубанский государственный университет, сообщает «Интерфакс».
Спикер нижней палаты парламента добавил, что необходимо «дать такую возможность для участников СВО, чтобы они пришли в образовательные учреждения и преподавали бы те предметы, которые им ближе». Он также поделился личным опытом, отметив, что в его школе военную подготовку и труд преподавали фронтовики Великой Отечественной войны, которые «серьезно влияли на наше мировоззрение».
Ранее сообщалось, что большинство депутатов Госдумы считают учебную нагрузку на школьников слишком большой — учащиеся проводят за учебой по 8-10 часов ежедневно. Об этом заявил сам Володин, запустив опрос об отмене домашних заданий.
