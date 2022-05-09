Во время шествия колонны «Бессмертного полка» по Красной площади в Москве рядом с президентом РФ Владимиром Путиным шел создатель этой акции, тюменец Геннадий Иванов. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
«Я передал Владимиру Владимировичу привет и слова поддержки от сибиряков. Вспомнили нашего великого киноартиста Василия Семеновича Ланового, сожалели, что его больше нет с нами», — рассказал Иванов. На сайте администрации президента России также выложили видеозапись, на которой видно, что рядом с главой государства идет Иванов.
Ранее URA.RU сообщало, что «Бессмертный полк» зародился в Тюмени и носил название «Парад Победителей». Директор департамента по общественным связям Тюменской области Павел Белявский подробно рассказал агентству о ее зарождении. Так, акцию впервые провел еще в 2007 председатель Совета ветеранов Тюменской области Геннадий Иванов.
Справа от главы государства в красной куртке тюменец Геннадий Иванов
Скрин: из видео с официального сайта администрации президента России
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Во время шествия колонны «Бессмертного полка» по Красной площади в Москве рядом с президентом РФ Владимиром Путиным шел создатель этой акции, тюменец Геннадий Иванов. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Я передал Владимиру Владимировичу привет и слова поддержки от сибиряков. Вспомнили нашего великого киноартиста Василия Семеновича Ланового, сожалели, что его больше нет с нами», — рассказал Иванов. На сайте администрации президента России также выложили видеозапись, на которой видно, что рядом с главой государства идет Иванов. Ранее URA.RU сообщало, что «Бессмертный полк» зародился в Тюмени и носил название «Парад Победителей». Директор департамента по общественным связям Тюменской области Павел Белявский подробно рассказал агентству о ее зарождении. Так, акцию впервые провел еще в 2007 председатель Совета ветеранов Тюменской области Геннадий Иванов.