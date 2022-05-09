Тюменец, придумавший «Бессмертный полк», встретился с Путиным. Скрин

10 мая 2022 в 00:08 Размер текста - 17 +

Геннадий Иванов придумал акцию «Бессмертный полк» еще в 2007 году, но она называлась иначе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время шествия колонны «Бессмертного полка» по Красной площади в Москве рядом с президентом РФ Владимиром Путиным шел создатель этой акции, тюменец Геннадий Иванов. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Я передал Владимиру Владимировичу привет и слова поддержки от сибиряков. Вспомнили нашего великого киноартиста Василия Семеновича Ланового, сожалели, что его больше нет с нами», — рассказал Иванов. На сайте администрации президента России также выложили видеозапись, на которой видно, что рядом с главой государства идет Иванов. Ранее URA.RU сообщало, что «Бессмертный полк» зародился в Тюмени и носил название «Парад Победителей». Директор департамента по общественным связям Тюменской области Павел Белявский подробно рассказал агентству о ее зарождении. Так, акцию впервые провел еще в 2007 председатель Совета ветеранов Тюменской области Геннадий Иванов. Справа от главы государства в красной куртке тюменец Геннадий Иванов Скрин: из видео с официального сайта администрации президента России Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Во время шествия колонны «Бессмертного полка» по Красной площади в Москве рядом с президентом РФ Владимиром Путиным шел создатель этой акции, тюменец Геннадий Иванов. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Я передал Владимиру Владимировичу привет и слова поддержки от сибиряков. Вспомнили нашего великого киноартиста Василия Семеновича Ланового, сожалели, что его больше нет с нами», — рассказал Иванов. На сайте администрации президента России также выложили видеозапись, на которой видно, что рядом с главой государства идет Иванов. Ранее URA.RU сообщало, что «Бессмертный полк» зародился в Тюмени и носил название «Парад Победителей». Директор департамента по общественным связям Тюменской области Павел Белявский подробно рассказал агентству о ее зарождении. Так, акцию впервые провел еще в 2007 председатель Совета ветеранов Тюменской области Геннадий Иванов.