09 мая 2022

Тюменец, придумавший «Бессмертный полк», встретился с Путиным. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, путин владимир, 9 мая, красная площадь
Геннадий Иванов придумал акцию «Бессмертный полк» еще в 2007 году, но она называлась иначе Фото:

Во время шествия колонны «Бессмертного полка» по Красной площади в Москве рядом с президентом РФ Владимиром Путиным шел создатель этой акции, тюменец Геннадий Иванов. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«Я передал Владимиру Владимировичу привет и слова поддержки от сибиряков. Вспомнили нашего великого киноартиста Василия Семеновича Ланового, сожалели, что его больше нет с нами», — рассказал Иванов. На сайте администрации президента России также выложили видеозапись, на которой видно, что рядом с главой государства идет Иванов.

Ранее URA.RU сообщало, что «Бессмертный полк» зародился в Тюмени и носил название «Парад Победителей». Директор департамента по общественным связям Тюменской области Павел Белявский подробно рассказал агентству о ее зарождении. Так, акцию впервые провел еще в 2007 председатель Совета ветеранов Тюменской области Геннадий Иванов.

Справа от главы государства в красной куртке тюменец Геннадий Иванов

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Во время шествия колонны «Бессмертного полка» по Красной площади в Москве рядом с президентом РФ Владимиром Путиным шел создатель этой акции, тюменец Геннадий Иванов. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Я передал Владимиру Владимировичу привет и слова поддержки от сибиряков. Вспомнили нашего великого киноартиста Василия Семеновича Ланового, сожалели, что его больше нет с нами», — рассказал Иванов. На сайте администрации президента России также выложили видеозапись, на которой видно, что рядом с главой государства идет Иванов. Ранее URA.RU сообщало, что «Бессмертный полк» зародился в Тюмени и носил название «Парад Победителей». Директор департамента по общественным связям Тюменской области Павел Белявский подробно рассказал агентству о ее зарождении. Так, акцию впервые провел еще в 2007 председатель Совета ветеранов Тюменской области Геннадий Иванов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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