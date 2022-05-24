ГД в 1-м чтении одобрила внешнее управление для иностранных фирм

24 мая 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Уходящим из РФ иностранным компаниям грозят внешним управлением Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госдума РФ в первом чтении одобрила закон о введении внешнего управления для иностранных компаний. Речь идет о фирмах, которые уходят из России. «Нормы коснутся компаний, которые приняли решение об уходе с рынка РФ без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. Также если организация имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан РФ», — говорится в тексте закона, который опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Отмечается также, что внешнюю администрацию можно назначать на срок до полутора лет. А само решение будет принимать комиссия при Минэкономразвития. Ранее депутаты от партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о создании администраций по управлению организациями, деятельность которых приостановлена в России. Основной целью является защита национальных интересов. После начала вынужденной спецоперации на территории Украины Евросоюз, США и ряд других государств ввели против России жесткие экономические санкции. Из-за этого ряд зарубежных компаний, в том числе продуктов питания, техники, одежды, обуви и многие другие ушли из России. Если законопроект о введении внешнего управления будет принят, а иностранные компании не успеют к этому времени вернутся, их активами будут управлять российские власти.

Госдума РФ в первом чтении одобрила закон о введении внешнего управления для иностранных компаний. Речь идет о фирмах, которые уходят из России. «Нормы коснутся компаний, которые приняли решение об уходе с рынка РФ без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. Также если организация имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан РФ», — говорится в тексте закона, который опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Отмечается также, что внешнюю администрацию можно назначать на срок до полутора лет. А само решение будет принимать комиссия при Минэкономразвития. Ранее депутаты от партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о создании администраций по управлению организациями, деятельность которых приостановлена в России. Основной целью является защита национальных интересов. После начала вынужденной спецоперации на территории Украины Евросоюз, США и ряд других государств ввели против России жесткие экономические санкции. Из-за этого ряд зарубежных компаний, в том числе продуктов питания, техники, одежды, обуви и многие другие ушли из России. Если законопроект о введении внешнего управления будет принят, а иностранные компании не успеют к этому времени вернутся, их активами будут управлять российские власти.