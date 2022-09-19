Власти Молдавии: Кишинев не сможет покупать газ у «Газпрома» на кредит от ЕБРР

20 сентября 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Кишинев не сможет закупать газ для резерва у «Газпрома» на кредит от ЕБРР в 300 млн евро Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Молдавия не может закупать газ у «Газпрома» для пополнения резерва за счет кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 300 миллионов евро, Кишинев может потратить эти деньги только на газ. Об этом заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну. «У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, „Газпром“ в этот список не входит», — сообщил дипломат в эфире телеканала Jurnal. По его словам, потратить эти деньги республика может только на газ. Кризис в Европе начался после того, как западные страны ввели против России экономические санкции из-за проведения вынужденной спецоперации на территории Украины. В итоге ограничения повлияли в первую очередь на экономику европейских государств. Там начался энергетический кризис, из-за которого цены на продукты и товары выросли, а европейцы начали жаловаться из-за высокой стоимости счетов за ЖКУ.

Молдавия не может закупать газ у «Газпрома» для пополнения резерва за счет кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 300 миллионов евро, Кишинев может потратить эти деньги только на газ. Об этом заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну. «У Молдавии есть соглашение на 300 миллионов с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, „Газпром“ в этот список не входит», — сообщил дипломат в эфире телеканала Jurnal. По его словам, потратить эти деньги республика может только на газ. Кризис в Европе начался после того, как западные страны ввели против России экономические санкции из-за проведения вынужденной спецоперации на территории Украины. В итоге ограничения повлияли в первую очередь на экономику европейских государств. Там начался энергетический кризис, из-за которого цены на продукты и товары выросли, а европейцы начали жаловаться из-за высокой стоимости счетов за ЖКУ.