Посол РФ в Германии не стал молчать после выпада Мерца в адрес Путина

Посол РФ в ФРГ назвал неприемлемыми обвинения Мерца в сторону Путина
Высказывания Мерца посол РФ в ФРГ назвал абсолютно неприемлемыми
Высказывания Мерца посол РФ в ФРГ назвал абсолютно неприемлемыми

Заявления, которые канцлер ФРГ Фридрих Мерц адресовал президенту России Владимиру Путину, являются абсолютно неприемлемыми и недопустимыми. Об этом сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Подобные выражения в отношении главы российского государства неприемлемы независимо от того, кто их озвучивает. Очевидно, кто-то намеренно пытается окончательно разрушить остатки доверия и взаимопонимания между нашими странами и сделать разрыв необратимым», — отметил Нечаев.

Ранее Фридрих Мерц охарактеризовал российского президента как «военного преступника». В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что канцлер Германии допустил множество оскорбительных высказываний в адрес главы государства. И его мнение нельзя воспринимать всерьез.

