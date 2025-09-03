Посол РФ в Германии не стал молчать после выпада Мерца в адрес Путина

Заявления, которые канцлер ФРГ Фридрих Мерц адресовал президенту России Владимиру Путину, являются абсолютно неприемлемыми и недопустимыми. Об этом сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
«Подобные выражения в отношении главы российского государства неприемлемы независимо от того, кто их озвучивает. Очевидно, кто-то намеренно пытается окончательно разрушить остатки доверия и взаимопонимания между нашими странами и сделать разрыв необратимым», — отметил Нечаев.
Ранее Фридрих Мерц охарактеризовал российского президента как «военного преступника». В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что канцлер Германии допустил множество оскорбительных высказываний в адрес главы государства. И его мнение нельзя воспринимать всерьез.
