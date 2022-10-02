Военные из освобожденных территорий станут частью армии России

Военные Донбасса войдут в российскую армию
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Военные освобожденных территорий войдут в состав Вооруженных сил РФ после присоединения регионов к России. Об этом сообщается в конституционных законах.
Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предложили включить в состав ВС РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Запорожская и Херсонская области, а также Донбасс войдут в состав России по результатам проведенных там референдумов. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Эти территории были освобождены в результате спецоперации РФ на Украине.