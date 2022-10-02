Военные из освобожденных территорий станут частью армии России

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Военные Донбасса войдут в российскую армию Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Военные освобожденных территорий войдут в состав Вооруженных сил РФ после присоединения регионов к России. Об этом сообщается в конституционных законах.

Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предложили включить в состав ВС РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Запорожская и Херсонская области, а также Донбасс войдут в состав России по результатам проведенных там референдумов. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Эти территории были освобождены в результате спецоперации РФ на Украине.

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Военные освобожденных территорий войдут в состав Вооруженных сил РФ после присоединения регионов к России. Об этом сообщается в конституционных законах. Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предложили включить в состав ВС РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. Запорожская и Херсонская области, а также Донбасс войдут в состав России по результатам проведенных там референдумов. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Эти территории были освобождены в результате спецоперации РФ на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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