Хабаровский губернатор отстранил от должности военного комиссара края

03 октября 2022 в 08:24 Размер текста - 17 +

Михаил Дегтярев не озвучил точную причину отстранения Юрия Лайко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от занимаемой должности. Об этом заявил глава региона Михаил Дегтярев. Губернатор не озвучил точную причину отстранения Лайко. «Военный коммиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил перед нами президент. Работаем вместе с Министерством обороны, с нашей промышленностью, с организациями, со всеми заинтересованными органами», — сообщил Михаил Дегтярев в ходе совещания, фрагмент которого опубликован в его telegram-канале. Губернатор не озвучил точную причину отстранения Лайко. Однако он подчеркнул, что все действия по проведению частичной мобилизации должны быть взвешенными, а все перегибы на местах нужно пресекать. По словам Дегтярева, за 10 дней в военкоматы прибыли несколько тысяч жителей Хабаровского края. «Порядка половины из них мы вернули домой, как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту», — сообщил Дегтярев. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В приоритете те, кто проходил срочную службу, а также имеет определенную специальность.

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от занимаемой должности. Об этом заявил глава региона Михаил Дегтярев. Губернатор не озвучил точную причину отстранения Лайко. «Военный коммиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил перед нами президент. Работаем вместе с Министерством обороны, с нашей промышленностью, с организациями, со всеми заинтересованными органами», — сообщил Михаил Дегтярев в ходе совещания, фрагмент которого опубликован в его telegram-канале. Губернатор не озвучил точную причину отстранения Лайко. Однако он подчеркнул, что все действия по проведению частичной мобилизации должны быть взвешенными, а все перегибы на местах нужно пресекать. По словам Дегтярева, за 10 дней в военкоматы прибыли несколько тысяч жителей Хабаровского края. «Порядка половины из них мы вернули домой, как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту», — сообщил Дегтярев. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В приоритете те, кто проходил срочную службу, а также имеет определенную специальность.