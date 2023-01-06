В ДТП на Челябинском тракте погибла свердловский детский врач

В ДТП на Челябинском тракте погибла детский врач Юлия Шалина из Каменска-Уральского

06 января 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Семейная пара попала в аварию 5 января: мужчина остался жив, но его супруга погибла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ДТП, которое произошло 5 января на дороге между поселками Усть-Багаряк и Тюбук в Челябинской области, погибла врач-ортодонт Юлия Шалина. Женщина работала в детской городской больнице Каменска-Уральского. Информацию об этом подтвердил муж Александр Шалин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Грешный я человек. Прошу простите меня все, кого я обидел словами или делами. Вчера вечером мы попали в аварию, и погибла моя любимая жена Юля», — написал муж погибшей. Также он приложил фото, сделанное за два часа до аварии. Судя по эфиру на местном телеканале «РимМедиа», где Юлия Шалина выступала в качестве эксперта-стоматолога, и фотографии Александра Шалина, это одна и та же женщина. URA.RU попыталось связаться с руководством детской больницы в Каменске-Уральском, однако там на звонок корреспондента никто не ответил. На горячей линии регионального Минздрава заявили, что до 9 января начальство больницы находится на новогодних праздниках. Ранее стало известно, что на дороге между поселками Усть-Багаряк и Тюбук водитель Toyota Sequoia из Свердловской области не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик Scania. ДТП произошло 5 января. В результате аварии супруга свердловчанина получила травмы несовместимые с жизнью. То самое фото, которое было сделано за два часа до аварии Фото: страница в социальной сети Александра Шалина Юлию Шалину приглашали в качестве эксперта на местный телеканал Фото: YouTube-канал «РимМедиа (РИМ-ТВ & НОВОЕ РА)»

В ДТП, которое произошло 5 января на дороге между поселками Усть-Багаряк и Тюбук в Челябинской области, погибла врач-ортодонт Юлия Шалина. Женщина работала в детской городской больнице Каменска-Уральского. Информацию об этом подтвердил муж Александр Шалин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Грешный я человек. Прошу простите меня все, кого я обидел словами или делами. Вчера вечером мы попали в аварию, и погибла моя любимая жена Юля», — написал муж погибшей. Также он приложил фото, сделанное за два часа до аварии. Судя по эфиру на местном телеканале «РимМедиа», где Юлия Шалина выступала в качестве эксперта-стоматолога, и фотографии Александра Шалина, это одна и та же женщина. URA.RU попыталось связаться с руководством детской больницы в Каменске-Уральском, однако там на звонок корреспондента никто не ответил. На горячей линии регионального Минздрава заявили, что до 9 января начальство больницы находится на новогодних праздниках. Ранее стало известно, что на дороге между поселками Усть-Багаряк и Тюбук водитель Toyota Sequoia из Свердловской области не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик Scania. ДТП произошло 5 января. В результате аварии супруга свердловчанина получила травмы несовместимые с жизнью.