Крупнейшую типографию Тюменской области отдадут холдингу «Российские газеты»

18 января 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Ранее типографию неоднократно пытались продать Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Находящиеся у Росимущества акции «Тюменского дома печати» передали в уставный капитал единого полиграфического холдинга «Российские газеты». Соответствующий указ 26 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Такое решение приняли с целью улучшить работу типографии. «В целях повышения эффективности деятельности организаций полиграфической промышленности постановляю <…> внести акции АО „Тюменский дом печати“ в уставный капитал АО „Российские газеты“», — сообщается в указе. Также в холдинг направят акции еще восьми типографий из разных городов. Ранее URA.RU сообщало, что «Тюменский дом печати» неоднократно пытались продать, однако торги каждый раз срывались. Так, в 2017 году типографию выставили на торги за 280 миллионов рублей, но аукцион отменили, так как предприятие начало работу над стратегией развития типографий. В 2021 году на аукционе снова появилось объявление о его продаже, но с новой стоимостью в 472 миллиона рублей.

Находящиеся у Росимущества акции «Тюменского дома печати» передали в уставный капитал единого полиграфического холдинга «Российские газеты». Соответствующий указ 26 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Такое решение приняли с целью улучшить работу типографии. «В целях повышения эффективности деятельности организаций полиграфической промышленности постановляю <…> внести акции АО „Тюменский дом печати“ в уставный капитал АО „Российские газеты“», — сообщается в указе. Также в холдинг направят акции еще восьми типографий из разных городов. Ранее URA.RU сообщало, что «Тюменский дом печати» неоднократно пытались продать, однако торги каждый раз срывались. Так, в 2017 году типографию выставили на торги за 280 миллионов рублей, но аукцион отменили, так как предприятие начало работу над стратегией развития типографий. В 2021 году на аукционе снова появилось объявление о его продаже, но с новой стоимостью в 472 миллиона рублей.