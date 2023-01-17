17 января 2023
16 января 2023

Крупнейшую типографию Тюменской области отдадут холдингу «Российские газеты»

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание тюменского дома печати, которое выставляют на торги. Тюмень, дом печати
Ранее типографию неоднократно пытались продать Фото:

Находящиеся у Росимущества акции «Тюменского дома печати» передали в уставный капитал единого полиграфического холдинга «Российские газеты». Соответствующий указ 26 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Такое решение приняли с целью улучшить работу типографии.

«В целях повышения эффективности деятельности организаций полиграфической промышленности постановляю <…> внести акции АО „Тюменский дом печати“ в уставный капитал АО „Российские газеты“», — сообщается в указе. Также в холдинг направят акции еще восьми типографий из разных городов.

Ранее URA.RU сообщало, что «Тюменский дом печати» неоднократно пытались продать, однако торги каждый раз срывались. Так, в 2017 году типографию выставили на торги за 280 миллионов рублей, но аукцион отменили, так как предприятие начало работу над стратегией развития типографий. В 2021 году на аукционе снова появилось объявление о его продаже, но с новой стоимостью в 472 миллиона рублей.

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Находящиеся у Росимущества акции «Тюменского дома печати» передали в уставный капитал единого полиграфического холдинга «Российские газеты». Соответствующий указ 26 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Такое решение приняли с целью улучшить работу типографии. «В целях повышения эффективности деятельности организаций полиграфической промышленности постановляю <…> внести акции АО „Тюменский дом печати“ в уставный капитал АО „Российские газеты“», — сообщается в указе. Также в холдинг направят акции еще восьми типографий из разных городов. Ранее URA.RU сообщало, что «Тюменский дом печати» неоднократно пытались продать, однако торги каждый раз срывались. Так, в 2017 году типографию выставили на торги за 280 миллионов рублей, но аукцион отменили, так как предприятие начало работу над стратегией развития типографий. В 2021 году на аукционе снова появилось объявление о его продаже, но с новой стоимостью в 472 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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