Рогозин назвал Россию самой угнетаемой и разделенной нацией в мире

26 февраля 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Всем бывшим гражданам СССР стоит выдать паспорта РФ, предложил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU После развала СССР русская нация стала самой разделенной и угнетаемой в мире. Об этом заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Русские — самая большая в мире разделенная и угнетаемая нация», — отметил Рогозин в своем telegram-канале . Он добавил, что для решения этой проблемы всем русским, который оказались вне России после 1991 года, стоит выдать паспорта РФ. Во время распада Советского Союза на независимые государства многие граждане бывшего СССР стали иностранцами. Одни эксперты называют развал СССР большой трагедией, вспоминая потерянные обширные территории, плановую экономику и иные факторы. Другие, напротив, отмечают, что такое событие позволило бывшим республикам начать развиваться в экономическом и политическом плане. Президент России Владимир Путин в 2021 году отметил, что в развале СССР в начале 1990-х годов виновны внешние силы, которые преследовали собственные интересы.

После развала СССР русская нация стала самой разделенной и угнетаемой в мире. Об этом заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Русские — самая большая в мире разделенная и угнетаемая нация», — отметил Рогозин в своем telegram-канале. Он добавил, что для решения этой проблемы всем русским, который оказались вне России после 1991 года, стоит выдать паспорта РФ. Во время распада Советского Союза на независимые государства многие граждане бывшего СССР стали иностранцами. Одни эксперты называют развал СССР большой трагедией, вспоминая потерянные обширные территории, плановую экономику и иные факторы. Другие, напротив, отмечают, что такое событие позволило бывшим республикам начать развиваться в экономическом и политическом плане. Президент России Владимир Путин в 2021 году отметил, что в развале СССР в начале 1990-х годов виновны внешние силы, которые преследовали собственные интересы.