У России нет планов по сближению с Молдавией, Москва все еще открыта для сотрудничества, но Кишинев ведет себя по-русофобски. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно о существовании такого плана. Не исключаю, что это очередная фальшивка. Россия была есть и остается открытой для добрососедских отношений. Мы сожалеем что руководство Молдавии поражено русофобской бациллой», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Так он прокомментировал заявления немецких СМИ о плане сближения России с Молдавией. Информацию передает корреспондент URA.RU.
В МИД Молдавии в марте заявили о намерении присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Также в Молдавии обвинили Россию в организации беспорядков во время митингов в столице. В МИД России заявляли, что Украина втягивает Молдавию в жестокое противостояние с Россией.
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