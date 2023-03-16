В Кремле ответили на слухи о тайном плане сближения России с Молдавии

16 марта 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил о русофобии в Молдавии Фото: Владимир Андреев © URA.RU У России нет планов по сближению с Молдавией, Москва все еще открыта для сотрудничества, но Кишинев ведет себя по-русофобски. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне неизвестно о существовании такого плана. Не исключаю, что это очередная фальшивка. Россия была есть и остается открытой для добрососедских отношений. Мы сожалеем что руководство Молдавии поражено русофобской бациллой», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Так он прокомментировал заявления немецких СМИ о плане сближения России с Молдавией. Информацию передает корреспондент URA.RU. В МИД Молдавии в марте заявили о намерении присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Также в Молдавии обвинили Россию в организации беспорядков во время митингов в столице. В МИД России заявляли, что Украина втягивает Молдавию в жестокое противостояние с Россией.

У России нет планов по сближению с Молдавией, Москва все еще открыта для сотрудничества, но Кишинев ведет себя по-русофобски. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне неизвестно о существовании такого плана. Не исключаю, что это очередная фальшивка. Россия была есть и остается открытой для добрососедских отношений. Мы сожалеем что руководство Молдавии поражено русофобской бациллой», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Так он прокомментировал заявления немецких СМИ о плане сближения России с Молдавией. Информацию передает корреспондент URA.RU. В МИД Молдавии в марте заявили о намерении присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Также в Молдавии обвинили Россию в организации беспорядков во время митингов в столице. В МИД России заявляли, что Украина втягивает Молдавию в жестокое противостояние с Россией.