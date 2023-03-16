В Кремле ответили на слухи о тайном плане сближения России с Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о русофобии в Молдавии Фото:

У России нет планов по сближению с Молдавией, Москва все еще открыта для сотрудничества, но Кишинев ведет себя по-русофобски. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о существовании такого плана. Не исключаю, что это очередная фальшивка. Россия была есть и остается открытой для добрососедских отношений. Мы сожалеем что руководство Молдавии поражено русофобской бациллой», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Так он прокомментировал заявления немецких СМИ о плане сближения России с Молдавией. Информацию передает корреспондент URA.RU.

В МИД Молдавии в марте заявили о намерении присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Также в Молдавии обвинили Россию в организации беспорядков во время митингов в столице. В МИД России заявляли, что Украина втягивает Молдавию в жестокое противостояние с Россией.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

У России нет планов по сближению с Молдавией, Москва все еще открыта для сотрудничества, но Кишинев ведет себя по-русофобски. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне неизвестно о существовании такого плана. Не исключаю, что это очередная фальшивка. Россия была есть и остается открытой для добрососедских отношений. Мы сожалеем что руководство Молдавии поражено русофобской бациллой», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Так он прокомментировал заявления немецких СМИ о плане сближения России с Молдавией. Информацию передает корреспондент URA.RU. В МИД Молдавии в марте заявили о намерении присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Также в Молдавии обвинили Россию в организации беспорядков во время митингов в столице. В МИД России заявляли, что Украина втягивает Молдавию в жестокое противостояние с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...