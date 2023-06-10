Минобороны Турции: из-за взрыва на ракетном заводе погибли пять человек

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Состояние пострадавших оценивается как тяжелое Фото:

В результате взрыва на ракетном заводе в Турции погибли пять человек. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны.

«Пять рабочих погибли в результате взрыва», — сообщили в минобороны, передает турецкий телеканал NTV. Там отметили, что из-за взрыва также есть пострадавшие. Их состояние оценивается как тяжелое.

Завод работает на обеспечение ракетно-взрывных нужд министерства национальной обороны и министерства внутренних дел. На заводе также проводятся взрывные, тепловые и динамические огневые испытания ракетного топлива и пороха.

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В результате взрыва на ракетном заводе в Турции погибли пять человек. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны. «Пять рабочих погибли в результате взрыва», — сообщили в минобороны, передает турецкий телеканал NTV. Там отметили, что из-за взрыва также есть пострадавшие. Их состояние оценивается как тяжелое. Завод работает на обеспечение ракетно-взрывных нужд министерства национальной обороны и министерства внутренних дел. На заводе также проводятся взрывные, тепловые и динамические огневые испытания ракетного топлива и пороха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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