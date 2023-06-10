Минобороны Турции: из-за взрыва на ракетном заводе погибли пять человек

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое
В результате взрыва на ракетном заводе в Турции погибли пять человек. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны.
«Пять рабочих погибли в результате взрыва», — сообщили в минобороны, передает турецкий
Завод работает на обеспечение ракетно-взрывных нужд министерства национальной обороны и министерства внутренних дел. На заводе также проводятся взрывные, тепловые и динамические огневые испытания ракетного топлива и пороха.
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