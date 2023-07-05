При обстреле Валуек пострадала женщина

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, частный дом, частный сектор, последствия обстрела, город степанакерт
Восемь частных домов пострадали при обстреле Валуйков (архивное фото) Фото:

Женщину с осколочным ранением доставили в ЦРБ города Валуйки. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

«По предварительным данным, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», — сообщает Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, оперативные службы уже прибыли на место, продолжается обход.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по школе поселка Теткино Глушковского района. В ходе атаки было нанесено 12 ударов. Пострадавших нет.

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Женщину с осколочным ранением доставили в ЦРБ города Валуйки. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «По предварительным данным, различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», — сообщает Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, оперативные службы уже прибыли на место, продолжается обход. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по школе поселка Теткино Глушковского района. В ходе атаки было нанесено 12 ударов. Пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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