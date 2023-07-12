Губернатор Моор пригласил югорчан на «тюменское море»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
По словам Моора, жителей ХМАО ждут горячие тюменские источники Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей ХМАО на горячие источники своего региона. Об этом сообщает информационный центр тюменского правительства.

»«Тезис о том, что у нас нет моря, можно попробовать опровергнуть. У нас есть древнее подземное море. В регионе более 20 туристических баз, аквапарк, где жители Югры могут провести время, искупаться в хорошей, целебной воде древнего моря», — цитирует губернатора инфоцентр.

Ранее URA.RU писало, что Моор 12 июля работает в Югре. Он провел встречу с главой ХМАО Натальей Комаровой, на которой обсуди с ней совместные проекты двух регионов.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей ХМАО на горячие источники своего региона. Об этом сообщает информационный центр тюменского правительства. »«Тезис о том, что у нас нет моря, можно попробовать опровергнуть. У нас есть древнее подземное море. В регионе более 20 туристических баз, аквапарк, где жители Югры могут провести время, искупаться в хорошей, целебной воде древнего моря», — цитирует губернатора инфоцентр. Ранее URA.RU писало, что Моор 12 июля работает в Югре. Он провел встречу с главой ХМАО Натальей Комаровой, на которой обсуди с ней совместные проекты двух регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...