Губернатор Моор пригласил югорчан на «тюменское море»

По словам Моора, жителей ХМАО ждут горячие тюменские источники
Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей ХМАО на горячие источники своего региона. Об этом сообщает информационный центр тюменского правительства.
»«Тезис о том, что у нас нет моря, можно попробовать опровергнуть. У нас есть древнее подземное море. В регионе более 20 туристических баз, аквапарк, где жители Югры могут провести время, искупаться в хорошей, целебной воде древнего моря», — цитирует губернатора инфоцентр.
Ранее URA.RU писало, что Моор 12 июля работает в Югре. Он провел встречу с главой ХМАО Натальей Комаровой, на которой обсуди с ней совместные проекты двух регионов.
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