Губернатор Моор пригласил югорчан на «тюменское море»

12 июля 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

По словам Моора, жителей ХМАО ждут горячие тюменские источники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей ХМАО на горячие источники своего региона. Об этом сообщает информационный центр тюменского правительства. »«Тезис о том, что у нас нет моря, можно попробовать опровергнуть. У нас есть древнее подземное море. В регионе более 20 туристических баз, аквапарк, где жители Югры могут провести время, искупаться в хорошей, целебной воде древнего моря», — цитирует губернатора инфоцентр. Ранее URA.RU писало, что Моор 12 июля работает в Югре. Он провел встречу с главой ХМАО Натальей Комаровой, на которой обсуди с ней совместные проекты двух регионов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей ХМАО на горячие источники своего региона. Об этом сообщает информационный центр тюменского правительства. »«Тезис о том, что у нас нет моря, можно попробовать опровергнуть. У нас есть древнее подземное море. В регионе более 20 туристических баз, аквапарк, где жители Югры могут провести время, искупаться в хорошей, целебной воде древнего моря», — цитирует губернатора инфоцентр. Ранее URA.RU писало, что Моор 12 июля работает в Югре. Он провел встречу с главой ХМАО Натальей Комаровой, на которой обсуди с ней совместные проекты двух регионов.