Военный эксперт опроверг заявление Украины об отсутствии производства танков РФ

Военный эксперт Леонков: производство техники в РФ увеличили в четыре раза

29 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

«Уралвагонзавод» обеспечивает армию России надежной и современной военной техникой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В украинских СМИ активно начали распространять информацию о том, что в России якобы отсутствует серийное производство танков. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация является недостоверной. Ее опроверг военный эксперт Алексей Леонков. «У нас танковое производство работает. Если раньше происходило обновление парков, технику выпускали небольшими партиями, то сейчас производство увеличено в четыре раза, идет коренное обновление бронетанковых частей», — заявил Алексей Леонков в беседе с URA.RU. Военный эксперт отметил танк Т-90М, который был создан по программе «Прорыв-3». Он оснащен новейшими технологиями, новым корпусом и новой башней. «Уралвагонзавод» (российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники — прим. ред.) в своем telegram-канале также сообщает о существенном росте темпа производства техники за последний год. Новейшие разработки концерна были представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

В украинских СМИ активно начали распространять информацию о том, что в России якобы отсутствует серийное производство танков. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация является недостоверной. Ее опроверг военный эксперт Алексей Леонков. «У нас танковое производство работает. Если раньше происходило обновление парков, технику выпускали небольшими партиями, то сейчас производство увеличено в четыре раза, идет коренное обновление бронетанковых частей», — заявил Алексей Леонков в беседе с URA.RU. Военный эксперт отметил танк Т-90М, который был создан по программе «Прорыв-3». Он оснащен новейшими технологиями, новым корпусом и новой башней. «Уралвагонзавод» (российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники — прим. ред.) в своем telegram-канале также сообщает о существенном росте темпа производства техники за последний год. Новейшие разработки концерна были представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».