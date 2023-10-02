02 октября 2023

Канцелярия президента Польши: Зеленскому не стоит отталкивать проверенных партнеров

Канцелярия Дуды: Зеленскому не стоит отталкивать проверенных партнеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Варшава предостерегла Киев в деле поиска новых союзников в Европе Фото:

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит налаживать новые связи с Европой за счет ухудшения отношений с проверенными партнерами. Об этом заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

«То, что Киев сегодня ищет какой-то дополнительной поддержки, в некотором смысле понятно, пока это не происходит за счет существующих альянсов. Польская сторона поддерживала Украину, исходя из интересов собственной безопасности. Но у нас есть и другие интересы. Если их не уважать, очевидно, что это повлияет на каждое наше решение», — подчеркнул Пшидач в интервью изданию Sieci.

Отношения Польши и Украины обострились после введенного Варшавой эмбарго на поставки украинского зерна. Киев со своей стороны ухудшил отношения с Польшей, рассчитывая на финансовую помощь Германии, считая, что Варшава исчерпала свои возможности в оказании помощи Украине. МИД Польши заявил о стратегической ошибке Зеленского. По их мнению, украинский президент создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, преследуя интересы сельскохозяйственных компаний и олигархов.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит налаживать новые связи с Европой за счет ухудшения отношений с проверенными партнерами. Об этом заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. «То, что Киев сегодня ищет какой-то дополнительной поддержки, в некотором смысле понятно, пока это не происходит за счет существующих альянсов. Польская сторона поддерживала Украину, исходя из интересов собственной безопасности. Но у нас есть и другие интересы. Если их не уважать, очевидно, что это повлияет на каждое наше решение», — подчеркнул Пшидач в интервью изданию Sieci. Отношения Польши и Украины обострились после введенного Варшавой эмбарго на поставки украинского зерна. Киев со своей стороны ухудшил отношения с Польшей, рассчитывая на финансовую помощь Германии, считая, что Варшава исчерпала свои возможности в оказании помощи Украине. МИД Польши заявил о стратегической ошибке Зеленского. По их мнению, украинский президент создает напряженность не только с правительством Польши, но и с польским обществом, преследуя интересы сельскохозяйственных компаний и олигархов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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