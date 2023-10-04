FT: Украина заработает десятки миллиардов евро на вступлении в ЕС

Взносы стран ЕС увеличатся из-за вступления Украины, сообщает FT Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около 186 млрд евро принесет Украине вступление в Европейский Союз (ЕС) в течение семи лет. Об этом свидетельствуют данные из документа ЕС, с которым ознакомилась газета Financial Times

«Согласно внутренним оценкам общего бюджета союза, вступление Украины в ЕС даст Киеву право на получение около 186 млрд евро в течение семи лет, что впервые превратит „многие“ существующие государства-члены в чистых плательщиков», — передают в материале газеты .

По оценкам исследования, все государства-члены ЕС должны будут платить больше и будут получать меньше из бюджета Евросоюза. Подобная мера потребует «далеко идущих» корректировок, которые могут увеличить взносы «богатых» стран: Германии, Франции и Нидерландов. Украина в таком случае будет иметь право получить 96,5 млрд евро в течение семи лет, а также претендовать на выплаты в размере 61 млрд из фондов сплочения ЕС.

Существующие правила для бюджета союза были применены к расширенной версии ЕС, включающей Украину, Молдову, Грузию и шесть западных балканских государств. В таком случае бюджет составит 256,8 млрд евро.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель отказал Украине во вступлении в блок в этом десятилетии. Тогда он сказал, что Киев сможет стать членом ЕС, если «обе стороны проделают домашнюю работу».