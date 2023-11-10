10 ноября 2023

ВОЗ посчитала, с какой периодичностью в секторе Газа гибнут дети

ВОЗ: в секторе Газа каждые 10 минут гибнет один ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
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«В секторе Газа убиты более 10 800 человек» — заявил глава ВОЗ Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа каждый час погибает шестеро детей. В среднем смерть ребенка происходит каждые 10 минут. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в Секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок», — рассказал Тедрос во время проведения заседания СБ ООН.

ПО заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в настоящий момент в списке на эвакуацию из Газы находятся около 300 детей из России. В то же время премьер-министр страны Палестины Мухаммад Штайе сообщил, что за месяц в Газе погибло больше мирных жителей, чем за время украинского конфликта.

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В секторе Газа каждый час погибает шестеро детей. В среднем смерть ребенка происходит каждые 10 минут. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. «В секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в Секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок», — рассказал Тедрос во время проведения заседания СБ ООН. ПО заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в настоящий момент в списке на эвакуацию из Газы находятся около 300 детей из России. В то же время премьер-министр страны Палестины Мухаммад Штайе сообщил, что за месяц в Газе погибло больше мирных жителей, чем за время украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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