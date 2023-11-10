ВОЗ посчитала, с какой периодичностью в секторе Газа гибнут дети

ВОЗ: в секторе Газа каждые 10 минут гибнет один ребенок

11 ноября 2023 в 02:31 Размер текста - 17 +

«В секторе Газа убиты более 10 800 человек» — заявил глава ВОЗ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа каждый час погибает шестеро детей. В среднем смерть ребенка происходит каждые 10 минут. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. «В секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в Секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок», — рассказал Тедрос во время проведения заседания СБ ООН. ПО заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в настоящий момент в списке на эвакуацию из Газы находятся около 300 детей из России. В то же время премьер-министр страны Палестины Мухаммад Штайе сообщил, что за месяц в Газе погибло больше мирных жителей, чем за время украинского конфликта.

В секторе Газа каждый час погибает шестеро детей. В среднем смерть ребенка происходит каждые 10 минут. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. «В секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в Секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок», — рассказал Тедрос во время проведения заседания СБ ООН. ПО заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в настоящий момент в списке на эвакуацию из Газы находятся около 300 детей из России. В то же время премьер-министр страны Палестины Мухаммад Штайе сообщил, что за месяц в Газе погибло больше мирных жителей, чем за время украинского конфликта.