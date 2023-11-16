Армия Израиля захватила контроль над гаванью сектора Газа

ЦАХАЛ захватил контроль над гаванью в секторе Газа, которая ранее использовалась боевым крылом движения ХАМАС
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватил контроль над гаванью в секторе Газа, которая ранее использовалась боевым крылом движения ХАМАС. Информация об этом была представлена пресс-службой армии Израиля.
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