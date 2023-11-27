Болгария открыла небо для самолета Лаврова

27 ноября 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Самолету Сергея Лаврова открыли воздушное пространство Болгарии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Болгария открыла свое воздушное пространство для посещения главой МИД РФ Сергеем Лавровым встречи ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом сообщила посол России и Болгарии Элеонора Митрофанова. «Был получен положительный ответ на нашу ноту о пролете самолета Сергея Лаврова через воздушное пространство Болгарии. О том, что полет в воздушном пространстве страны нашему министру разрешен, нас официально проинформировал МИД Болгарии», — сообщила Митрофанова. Ее слова приводит ТАСС. Замминистра Александр Грушко сообщал, что Россия была приглашена на заседание совета МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Сергей Лавров заявлял, что, возможно, ОБСЕ «еще можно спасти от влияния Запада, но эти шансы невелики».

Болгария открыла свое воздушное пространство для посещения главой МИД РФ Сергеем Лавровым встречи ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом сообщила посол России и Болгарии Элеонора Митрофанова. «Был получен положительный ответ на нашу ноту о пролете самолета Сергея Лаврова через воздушное пространство Болгарии. О том, что полет в воздушном пространстве страны нашему министру разрешен, нас официально проинформировал МИД Болгарии», — сообщила Митрофанова. Ее слова приводит ТАСС. Замминистра Александр Грушко сообщал, что Россия была приглашена на заседание совета МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Сергей Лавров заявлял, что, возможно, ОБСЕ «еще можно спасти от влияния Запада, но эти шансы невелики».