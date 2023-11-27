Болгария открыла небо для самолета Лаврова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, лавров сергей
Самолету Сергея Лаврова открыли воздушное пространство Болгарии Фото:

Болгария открыла свое воздушное пространство для посещения главой МИД РФ Сергеем Лавровым встречи ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом сообщила посол России и Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Был получен положительный ответ на нашу ноту о пролете самолета Сергея Лаврова через воздушное пространство Болгарии. О том, что полет в воздушном пространстве страны нашему министру разрешен, нас официально проинформировал МИД Болгарии», — сообщила Митрофанова. Ее слова приводит ТАСС.

Замминистра Александр Грушко сообщал, что Россия была приглашена на заседание совета МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Сергей Лавров заявлял, что, возможно, ОБСЕ «еще можно спасти от влияния Запада, но эти шансы невелики».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Болгария открыла свое воздушное пространство для посещения главой МИД РФ Сергеем Лавровым встречи ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом сообщила посол России и Болгарии Элеонора Митрофанова. «Был получен положительный ответ на нашу ноту о пролете самолета Сергея Лаврова через воздушное пространство Болгарии. О том, что полет в воздушном пространстве страны нашему министру разрешен, нас официально проинформировал МИД Болгарии», — сообщила Митрофанова. Ее слова приводит ТАСС. Замминистра Александр Грушко сообщал, что Россия была приглашена на заседание совета МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Сергей Лавров заявлял, что, возможно, ОБСЕ «еще можно спасти от влияния Запада, но эти шансы невелики».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...