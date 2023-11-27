Болгария открыла небо для самолета Лаврова

Болгария открыла свое воздушное пространство для посещения главой МИД РФ Сергеем Лавровым встречи ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом сообщила посол России и Болгарии Элеонора Митрофанова.
«Был получен положительный ответ на нашу ноту о пролете самолета Сергея Лаврова через воздушное пространство Болгарии. О том, что полет в воздушном пространстве страны нашему министру разрешен, нас официально проинформировал МИД Болгарии», — сообщила Митрофанова. Ее слова приводит ТАСС.
Замминистра Александр Грушко сообщал, что Россия была приглашена на заседание совета МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Сергей Лавров заявлял, что, возможно, ОБСЕ «еще можно спасти от влияния Запада, но эти шансы невелики».
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