Латвия пообещала не наказывать россиян в своей стране за участие на выборах-2024

Минюст Латвии: россияне не будут наказаны за участие в выборах президента РФ
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В Латвии не будут преследовать россиян за участие в выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Россиян в Латвии не будут наказывать за участие в выборах президента РФ-2024. Об этом сообщили в латвийском Минюсте.

«Россияне не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в выборах президента», — говорится в сообщении Минюста, передает РИА Новости. Уточняется, что Латвия не хочет международного скандала из-за уголовного преследования русскоязычного населения.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За пост главы государства поборются самовыдвиженец Владимир Путин, выходец из КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР, Леонид Слуцкий, а также кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. Также сообщалось, что за пределами РФ откроются более 300 участков для голосования.

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Россиян в Латвии не будут наказывать за участие в выборах президента РФ-2024. Об этом сообщили в латвийском Минюсте. «Россияне не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в выборах президента», — говорится в сообщении Минюста, передает РИА Новости. Уточняется, что Латвия не хочет международного скандала из-за уголовного преследования русскоязычного населения. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За пост главы государства поборются самовыдвиженец Владимир Путин, выходец из КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР, Леонид Слуцкий, а также кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. Также сообщалось, что за пределами РФ откроются более 300 участков для голосования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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