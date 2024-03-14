В мире Европа Латвия пообещала не наказывать россиян в своей стране за участие на выборах-2024 Минюст Латвии: россияне не будут наказаны за участие в выборах президента РФ 14 марта 2024 в 16:50 Размер текста - 17 + В Латвии не будут преследовать россиян за участие в выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Россиян в Латвии не будут наказывать за участие в выборах президента РФ-2024. Об этом сообщили в латвийском Минюсте. «Россияне не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в выборах президента», — говорится в сообщении Минюста, передает РИА Новости. Уточняется, что Латвия не хочет международного скандала из-за уголовного преследования русскоязычного населения. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За пост главы государства поборются самовыдвиженец Владимир Путин, выходец из КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР, Леонид Слуцкий, а также кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. Также сообщалось, что за пределами РФ откроются более 300 участков для голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россиян в Латвии не будут наказывать за участие в выборах президента РФ-2024. Об этом сообщили в латвийском Минюсте. «Россияне не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в выборах президента», — говорится в сообщении Минюста, передает РИА Новости. Уточняется, что Латвия не хочет международного скандала из-за уголовного преследования русскоязычного населения. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За пост главы государства поборются самовыдвиженец Владимир Путин, выходец из КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР, Леонид Слуцкий, а также кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. Также сообщалось, что за пределами РФ откроются более 300 участков для голосования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям