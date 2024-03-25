Регионы РФ присоединились к акции «Летят журавли» в память о жертвах теракта. Фоторепортаж

На здании «Крокус Сити Холла» появилась проекция «Журавли»

25 марта 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта унес жизни больше 100 человек. Жители России объединились в своей скорби и почтили память жертв трагедии в день общенационального траура. По всей стране к стихийным мемориалам несут цветы, игрушки и зажигают свечи. URA.RU в своем фоторепортаже делится кадрами акции «Летят журавли», которая началась вечером 24 марта возле здания «Крокуса» и была подхвачена в других регионах.