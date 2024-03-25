Регионы РФ присоединились к акции «Летят журавли» в память о жертвах теракта. Фоторепортаж

На здании «Крокус Сити Холла» появилась проекция «Журавли»
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Траурная акция по погибшим в теракте Крокус Сити Холла. Тюмень , акция памяти, траур, возложение цветов, цветы, стихийный мемориал, мемориал, траурная акция
Теракт унес жизни 137 человек Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта унес жизни больше 100 человек. Жители России объединились в своей скорби и почтили память жертв трагедии в день общенационального траура. По всей стране к стихийным мемориалам несут цветы, игрушки и зажигают свечи. URA.RU в своем фоторепортаже делится кадрами акции «Летят журавли», которая началась вечером 24 марта возле здания «Крокуса» и была подхвачена в других регионах.

В Историческом сквере в центре Екатеринбурга выложили гигантскую надпись из горящих свечей «Екатеринбург скорбит» — в знак солидарности с пострадавшими при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и семьями погибших.
В Историческом сквере в центре Екатеринбурга выложили гигантскую надпись из горящих свечей «Екатеринбург скорбит» — в знак солидарности с пострадавшими при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и семьями погибших.
На медиаэкранах столицы Урала появились проекции журавлей.
На медиаэкранах столицы Урала появились проекции журавлей.
Фото:
Курган, Катайск, Шадринск, Кетовский, Половинский и в других округах Курганской области почтили память жертв теракта. На медиаэкранах появились изображения уходящих в небо журавлей.
Курган, Катайск, Шадринск, Кетовский, Половинский и в других округах Курганской области почтили память жертв теракта. На медиаэкранах появились изображения уходящих в небо журавлей.
Фото:
На медиафасадах в Перми появились белые журавли в память о теракте в Подмосковье
На медиафасадах в Перми появились белые журавли в память о теракте в Подмосковье
Фото:
Один из стихийных мемориалов в память о жертвах теракта в Челябинске у памятника Орленку
Один из стихийных мемориалов в память о жертвах теракта в Челябинске у памятника Орленку
Фото:
Около знака «Нулевой километр» на Цветном бульваре тюменцы чтят память погибших в результате теракта в Подмосковье
Около знака «Нулевой километр» на Цветном бульваре тюменцы чтят память погибших в результате теракта в Подмосковье
Фото:
Вся Югра скорбит о жертвах «Крокуса». В Лангепасе жители собрались у городского памятника и почтили память жертв под песню Муслима Магомаева
Вся Югра скорбит о жертвах «Крокуса». В Лангепасе жители собрались у городского памятника и почтили память жертв под песню Муслима Магомаева
Фото:
В Салехарде запустили проекцию улетающих в небо журавлей
В Салехарде запустили проекцию улетающих в небо журавлей
Фото:
Жители Надыма (ЯНАО) зажгли свечи в память о жертвах теракта в Красногорске
Жители Надыма (ЯНАО) зажгли свечи в память о жертвах теракта в Красногорске
Фото:
Ноябрьск скорбит вместе со всей страной
Ноябрьск скорбит вместе со всей страной
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Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта унес жизни больше 100 человек. Жители России объединились в своей скорби и почтили память жертв трагедии в день общенационального траура. По всей стране к стихийным мемориалам несут цветы, игрушки и зажигают свечи. URA.RU в своем фоторепортаже делится кадрами акции «Летят журавли», которая началась вечером 24 марта возле здания «Крокуса» и была подхвачена в других регионах.
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