Теракт унес жизни 137 человек
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта унес жизни больше 100 человек. Жители России объединились в своей скорби и почтили память жертв трагедии в день общенационального траура. По всей стране к стихийным мемориалам несут цветы, игрушки и зажигают свечи. URA.RU в своем фоторепортаже делится кадрами акции «Летят журавли», которая началась вечером 24 марта возле здания «Крокуса» и была подхвачена в других регионах.
В Историческом сквере в центре Екатеринбурга выложили гигантскую надпись из горящих свечей «Екатеринбург скорбит» — в знак солидарности с пострадавшими при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и семьями погибших.
На медиаэкранах столицы Урала появились проекции журавлей.
Курган, Катайск, Шадринск, Кетовский, Половинский и в других округах Курганской области почтили память жертв теракта. На медиаэкранах появились изображения уходящих в небо журавлей.
На медиафасадах в Перми появились белые журавли в память о теракте в Подмосковье
Один из стихийных мемориалов в память о жертвах теракта в Челябинске у памятника Орленку
Около знака «Нулевой километр» на Цветном бульваре тюменцы чтят память погибших в результате теракта в Подмосковье
Вся Югра скорбит о жертвах «Крокуса». В Лангепасе жители собрались у городского памятника и почтили память жертв под песню Муслима Магомаева
В Салехарде запустили проекцию улетающих в небо журавлей
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Ноябрьск скорбит вместе со всей страной
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