Путин: у России нет дронов, долетающих до Лиссабона

Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона, и целей для таких аппаратов в этом регионе нет. Об этом глава государства сообщил 2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает наш корреспондент.
«У нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. Есть определенные и большой дальности, но целей там нет, что самое-то главное», — заявил президент на встрече с экспертами. По его словам, российская сторона не заинтересована в подобных инцидентах за пределами своих границ.
Ранее европейские СМИ сообщили о серии инцидентов с беспилотниками в северной Европе. В ночь на 26 сентября несколько дронов были замечены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел региона сообщила телерадиокомпания NRD. За несколько дней до этого, ночью 23 сентября, датские власти временно приостановили работу аэропорта Копенгагена после того, как неподалеку были зафиксированы от двух до четырех неустановленных крупных БПЛА. Аналогичные ограничения были введены и в аэропорту Осло: из-за появления неизвестных беспилотников воздушное пространство над столицей Норвегии было временно закрыто, часть рейсов направили в другие города. К утру работа всех аэропортов была восстановлена.
