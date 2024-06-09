В Луганске завершена спасательная операция, из-под завалов вызволили 7 человек

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Из-под завалов спасены семь человек (архивное фото)
Из-под завалов спасены семь человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Луганске завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенного подъезда многоэтажного дома. Здание было повреждено после обстрела ВСУ. Из-под завалов спасены семь человек, сообщили в МЧС России. 

«В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек», — рассказали в ведомстве. На месте происшествия работали 68 специалистов и 10 единиц техники. 

ВСУ 7 июня нанесли ракетный удар по Луганску. Был обрушен подъезд дома, погибли шесть человек, около 60 пострадали. 8 июня был объявлен днем траура в регионе.

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В Луганске завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенного подъезда многоэтажного дома. Здание было повреждено после обстрела ВСУ. Из-под завалов спасены семь человек, сообщили в МЧС России.  «В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек», — рассказали в ведомстве. На месте происшествия работали 68 специалистов и 10 единиц техники.  ВСУ 7 июня нанесли ракетный удар по Луганску. Был обрушен подъезд дома, погибли шесть человек, около 60 пострадали. 8 июня был объявлен днем траура в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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