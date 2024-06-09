В Луганске завершена спасательная операция, из-под завалов вызволили 7 человек

Из-под завалов спасены семь человек (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Луганске завершены аварийно-спасательные работы на месте разрушенного подъезда многоэтажного дома. Здание было повреждено после обстрела ВСУ. Из-под завалов спасены семь человек, сообщили в МЧС России.
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«В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек», — рассказали в ведомстве. На месте происшествия работали 68 специалистов и 10 единиц техники.
ВСУ 7 июня нанесли ракетный удар по Луганску. Был обрушен подъезд дома, погибли шесть человек, около 60 пострадали. 8 июня был объявлен днем траура в регионе.
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