Пасечник объявил 8 июня днем траура жертвам обстрела Луганска

08 июня 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

В ЛНР объявлен день траура Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганской Народной Республике 8 июня объявлено днем траура по жертвам обстрела Луганска со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Сегодня, 8 июня, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам циничного обстрела Луганска», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он добавил, что в течение всего дня на территории региона будут приспущены флаги России и ЛНР, включая муниципальные флаги. Кроме того, отменяются все развлекательные мероприятия и телепередачи, заключил Пасечник. Украинская армия 7 июня нанесла ракетный удар по Луганску. В результате обрушился подъезд многоэтажного дома, под завалами оказались люди. Есть погибшие. Детальная информация об этой атаке представлена в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Луганской Народной Республике 8 июня объявлено днем траура по жертвам обстрела Луганска со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Сегодня, 8 июня, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам циничного обстрела Луганска», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он добавил, что в течение всего дня на территории региона будут приспущены флаги России и ЛНР, включая муниципальные флаги. Кроме того, отменяются все развлекательные мероприятия и телепередачи, заключил Пасечник. Украинская армия 7 июня нанесла ракетный удар по Луганску. В результате обрушился подъезд многоэтажного дома, под завалами оказались люди. Есть погибшие. Детальная информация об этой атаке представлена в материале URA.RU.