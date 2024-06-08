08 июня 2024

Пасечник объявил 8 июня днем траура жертвам обстрела Луганска

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День ВДВ. Нижневартовск.ЛГБТ, траур, гвоздики
В ЛНР объявлен день траура Фото:
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В Луганской Народной Республике 8 июня объявлено днем траура по жертвам обстрела Луганска со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня, 8 июня, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам циничного обстрела Луганска», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он добавил, что в течение всего дня на территории региона будут приспущены флаги России и ЛНР, включая муниципальные флаги. Кроме того, отменяются все развлекательные мероприятия и телепередачи, заключил Пасечник.

Украинская армия 7 июня нанесла ракетный удар по Луганску. В результате обрушился подъезд многоэтажного дома, под завалами оказались люди. Есть погибшие. Детальная информация об этой атаке представлена в материале URA.RU.

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В Луганской Народной Республике 8 июня объявлено днем траура по жертвам обстрела Луганска со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Сегодня, 8 июня, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам циничного обстрела Луганска», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он добавил, что в течение всего дня на территории региона будут приспущены флаги России и ЛНР, включая муниципальные флаги. Кроме того, отменяются все развлекательные мероприятия и телепередачи, заключил Пасечник. Украинская армия 7 июня нанесла ракетный удар по Луганску. В результате обрушился подъезд многоэтажного дома, под завалами оказались люди. Есть погибшие. Детальная информация об этой атаке представлена в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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