18 июня 2024

Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран

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Финляндия начала добывать уран
Финляндия начала добывать уран Фото:

Финляндия становится первой страной в Европейском Союзе, начавшей добычу урана. Об этом заявили в горнодобывающей компании Terrafame.

«С началом работы нашего предприятия в Соткамо Финляндия станет единственной страной Евросоюза, осуществляющей производство урана», — сообщили в компании Terrafame. Это открывает новую страницу в истории европейской промышленности и энергетики.

К 2026 году ожидается, что урановый проект компании достигнет полной производственной мощности, предоставляя около 200 тонн урана ежегодно. Инвестиции в разработку уранового производства составили приблизительно 20 миллионов евро, подчеркивают в Terrafame.

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Финляндия становится первой страной в Европейском Союзе, начавшей добычу урана. Об этом заявили в горнодобывающей компании Terrafame. «С началом работы нашего предприятия в Соткамо Финляндия станет единственной страной Евросоюза, осуществляющей производство урана», — сообщили в компании Terrafame. Это открывает новую страницу в истории европейской промышленности и энергетики. К 2026 году ожидается, что урановый проект компании достигнет полной производственной мощности, предоставляя около 200 тонн урана ежегодно. Инвестиции в разработку уранового производства составили приблизительно 20 миллионов евро, подчеркивают в Terrafame.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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