Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран

Финляндия становится первой страной в Европейском Союзе, начавшей добычу урана. Об этом заявили в горнодобывающей компании Terrafame.
«С началом работы нашего предприятия в Соткамо Финляндия станет единственной страной Евросоюза, осуществляющей производство урана», — сообщили в компании Terrafame. Это открывает новую страницу в истории европейской промышленности и энергетики.
К 2026 году ожидается, что урановый проект компании достигнет полной производственной мощности, предоставляя около 200 тонн урана ежегодно. Инвестиции в разработку уранового производства составили приблизительно 20 миллионов евро, подчеркивают в Terrafame.
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